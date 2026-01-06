Πεύκη: Επίθεση από αγνώστους σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας – Έσπασαν τα τζάμια

Άγνωστοι επιτέθηκαν χθες (5/1/2026) και έσπασαν τα τζάμια σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη.

Συγκεκριμένα η επίθεση έγινε στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη και ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός.

Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του κόμματος, με την Νέα Δημοκρατία να καταδικάζει την πράξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ: «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.