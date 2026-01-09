Πιερία: Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του – «Του έσφαξαν 1.000 πρόβατα την περασμένη βδομάδα»

Ανείπωτη τραγωδία στην Πιερία καθώς 59χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του το πρωί της Παρασκευής (9.1.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος βρέθηκε από τον αδελφό του κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του στη Βροντού Πιερίας λίγο μετά τις 09:00 το πρωί.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης, κάνει λόγο για αυτοχειρία η οποία σύμφωνα οφείλεται στο γεγονός πως την περασμένη εβδομάδα του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα.

«Σήμερα στην Βροντού Πιερίας απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος γιατί του έσφαξαν 1.000 πρόβα την περασμένη εβδομάδα», γράφει στο Facebook.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης.