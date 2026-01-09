Ελλάδα

Πιερία: Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του – «Του έσφαξαν 1.000 πρόβατα την περασμένη βδομάδα»

«Σήμερα στην Βροντού Πιερίας απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος γιατί του έσφαξαν 1.000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα» γράφει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας
Περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ανείπωτη τραγωδία στην Πιερία καθώς 59χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του το πρωί της Παρασκευής (9.1.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος βρέθηκε από τον αδελφό του κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του στη Βροντού Πιερίας λίγο μετά τις 09:00 το πρωί.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης, κάνει λόγο για αυτοχειρία η οποία σύμφωνα οφείλεται στο γεγονός πως την περασμένη εβδομάδα του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα.

«Σήμερα στην Βροντού Πιερίας απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος γιατί του έσφαξαν 1.000 πρόβα την περασμένη εβδομάδα», γράφει στο Facebook.

 

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
337
161
134
118
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η κακοκαιρία χτυπά την Ήπειρο: Πανέμορφα χιονισμένα τοπία στα Ιωάννινα – Πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα στις Φιλιάτες
Κλειστά τα σχολεία σε Τζουμέρκα και Μέτσοβο - Υπερχείλισαν ποτάμια, τεράστιες ζημιές σε δρόμους από κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος και νερού για δεκάδες σπίτια
Η κακοκαιρία χτυπά την Ήπειρο: Πανέμορφα χιονισμένα τοπία στα Ιωάννινα – Πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα στις Φιλιάτες
Οι 3 σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό που θα κλείνουν νωρίτερα από 11 Ιανουαρίου έως 21 Φεβρουαρίου λόγω εργασιών
2.5 ώρες νωρίτερα θα κατεβαίνουν τα ρολά σε «ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ», «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» και «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» - «Επιστρατεύονται» λεωφορεία και τραμ για την μετακίνηση των πολιτών - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Μετρό
Newsit logo
Newsit logo