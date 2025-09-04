Πηγές ΥΠΕΘΑ απαντούν στην Τουρκία για τις παραβάσεις στο FIR Αθηνών: Αναχαιτίζονται όσα αεροσκάφη δεν καταθέτουν σχέδια πτήσης

Το «άσπρο μαύρο» έκανε η Τουρκία, για τις παραβάσεις του FIR Αθηνών που πραγματοποιήσαν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, τα οποία πέταξαν την Δευτέρα (01.09.2025) μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, με την ελληνική πλευρά να δίνει «πληρωμένη απάντηση».

Ειδικότερα, η Τουρκία κατηγόρησε την Ελλάδα ότι κλιμακώνει τις εντάσεις επειδή ανέπτυξε οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 εναντίον ενός τουρκικού αεροσκάφους επιτήρησης που δεν ήταν οπλισμένο, με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να «αδειάζουν» την Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, πηγές του ΥΠΕΘΑ τόνισαν πως τα κρατικά αεροσκάφη είναι υποχρεωμένα – βάσει διεθνούς δικαίου και των κανόνων ICAO – να υποβάλλουν σχετικά σχέδια πτήσης προτού εισέλθουν στο FIR Αθηνών και έτσι απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Τουρκίας ότι δήθεν η ελληνική πλευρά είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις πτήσεις τουρκικών αεροσκαφών μέσω του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, οι ελληνικοί στρατιωτικοί κύκλοι επισήμαναν πως όταν δεν υπάρχει καμία κατάθεση σχεδίων πτήσης τότε ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη οφείλουν να πραγματοποιήσουν διαδικασίες αναγνώρισης και αναχαίτισης βάσει διεθνούς πρακτικής.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας την Δευτέρα (01.09.2025), δύο τουρκικά F-16 πέταξαν την στο FIR Αθηνών ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, οπλισμένα και χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, ενώ άλλες δύο παραβάσεις έκαναν ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και ένα ελικόπτερο».