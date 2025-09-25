Pizza Fan για απόλυση Πάρι Ρούπου: «Είμαστε μια εταιρεία που αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις»

Θέση για την απόλυση του Πάρι Ρούπο πήρε η Pizza Fan, με το κατάστημα να τοποθετείται μέσω Facebook για όλα τα γεγονότα.

«Επειδή έχουμε δεχτεί μηνύματα που εμπλέκουν την εταιρεία μας με διαφορετικές θέσεις και απόψεις που έχουν πολιτική χροιά, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επικοινωνήσουμε σε όλους ότι είμαστε μια εταιρεία που αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις και αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη μας για την καλή πίτσα» αναφέρει με ανακοίνωσή της η γνωστή πιτσαρία, θέλοντας να διαχωρίσει την θέση της με την απόλυση του Πάρι Ρούπο, μετά την Stand Up Commedy παράσταση του ίδιου στην Δραπετσώνα στις 15 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται, πως από την συγκεκριμένη παράταση έχει σηκωθεί τεράστια θύελλα αντιδράσεων, όταν ο ίδιος είχε αναφερθεί με σατιρικό τρόπο σε διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων ελληνική σημαία, στους Ναζί, στη σφαγή του Μελιγαλά αλλά και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα» ήταν μερικά από τα λόγια του Πάρι Ρούπου, με αποτέλεσμα στα video που κυκλοφόρησαν σε πλατφόρμες όπως το Tik Tok, να γίνεται ντόρος και αρκετοί να σχολιάζουν αρνητικά τον γνωστό κωμικό.

Κάπου εκεί, η Pizza Fan έβγαλε ανακοίνωση το πρωί της Πέμπτης (25/9/25) στην οποία γνωστοποίησε πως η συνεργασία της με τον Πάρι Ρούπο δεν θα συνεχιστεί, κατόπιν της παράστασης του ίδιου.

«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής: «Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του» αναφέρει η ανακοίνωση της πιτσαρία.

Θέση για όλα τα παραπάνω πήρε και ο Πάρις Ρούπος, ο οποίος με δημόσια τοποθέτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook αφού ξεκαθάρισε πως δεν είχε γράψει τα όσα είπε, στην συνέχεια αποκάλυψες πως θα κινηθεί νομικά σε όσους τον συκοφαντούν, ενώ ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν σε αυτή την δύσκολη για τον ίδιο στιγμή.