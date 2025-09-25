Πάρις Ρούπος: Σάλος με τον γνωστό κωμικό και τα όσα είπε για ελληνική σημαία, Ναζί και Τσάρλι Κερκ – Τον απέλυσε η Pizza Fan

Ο Πάρις Ρούπος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media με τα όσα δήλωσε κατά τη διάρκεια stand-up παράστασης στην Δραπετσώνα, με τους χρήστες αλλά και πρόσωπα όπως ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος να ζητούν τη διακοπή της συνεργασίας με την γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan, όπως και τελικά έγινε.

Η stand up παράσταση έγινε στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, με τον Πάρι Ρούπο να αναφέρεται σε κάποιο σημείο με σατιρικό τρόπο στην ελληνική σημαία, στους Ναζί, στη σφαγή του Μελιγαλά αλλά και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα από τα αποσπάσματα των όσων είπε και τα οποία που προκάλεσαν αντιδράσεις. Το βίντεο που ακολουθεί το ανέβασε ο ίδιος ο κωμικός στο TikTok.

«Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα».

Για τους Ναζί σχολίασε: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί ‘λιπάσματα’ μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: ‘μορφώστε τους ναζί’; Σόρι δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».

Στη συνέχεια, έκανε έκανε αναφορά στη σφαγή του Μελιγαλά αλλά και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, λέγοντας: «Νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή επιτέλους βρήκε στόχο».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΠΟΔΟ λέγεται Πάρις Ρούπος και κανει διαφημιστικα για την @PizzaFan_Tweet .

Η Pizza Fan τον απέλυσε

Αρκετοί χρήστες στα social media ζήτησαν την διακοπή της συνεργασίας του Πάρι Ρούπου με την Pizza Fan, την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά της, η εταιρεία προχώρησε άμεσα στην απόλυση του γνωστού κωμικού.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan:

«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής: «Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του.»