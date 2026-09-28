Πλάκα: Από διαρροή εντός του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου η φονική έκρηξη – Τα πρώτα συμπεράσματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς

Τρεις ημέρες μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα νεόνυμφο ζευγάρι και το αγέννητο παιδί του, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής οδηγούνται ήδη στα πρώτα συμπεράσματα για το τι συνέβη στην Πλάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα των πρώτων ερευνών στο κτίριο της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα, δείχνουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη, έγινε στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου -εκεί που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι- και μάλιστα η διαρροή δεν προκλήθηκε σε σημείο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό.

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Η διαρροή σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έγινε μέσα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, το οποίο είχε φυσικό αέριο τόσο για τη λειτουργία ενεργειακού τζακιού όσο και για την κουζίνα αλλά και τον θερμοσίφωνα.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει καθώς οι έλεγχοι που έγιναν στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου στο σημείο, δεν δείχνουν να υπήρχε εκεί κάποιο πρόβλημα.

Τα ντοκουμέντα με τις παλιές σωληνώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική δικτύωση του σπιτιού με το αέριο έγινε τη δεκαετία του ’90. Πάνω σε αυτή την παλιά «βάση», έγινε στη συνέχεια η υπάρχουσα σύνδεση με το φυσικό αέριο, σε ένα διαμέρισμα που κατασκευάστηκε σχεδόν μισό αιώνα πριν…

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Από την Κυριακή (27/9/26) κυκλοφορούν εικόνες – ντοκουμέντα, που δείχνουν τις σωληνώσεις για το φυσικό αέριο, οι οποίες δίνουν πολλά στοιχεία για την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης, ότι ο ιδιοκτήτης του άλλου διαμερίσματος, που το χρησιμοποιούσε για βραχυχρόνια μίσθωση -εκεί που πέθαναν οι άτυχοι τουρίστες- είχε εκφράσει προβληματισμούς στο παρελθόν για το αν έχει γίνει σωστή σύνδεση με το φυσικό αέριο, αν υπάρχουν πιστοποιήσεις και αν έχουν γίνει οι σχετικοί έλεγχοι στο διαμέρισμα του άλλου ορόφου, όπου έμεναν οι ηλικιωμένοι.

Πώς έγινε η έκρηξη

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, θεωρείται σχεδόν βέβαιο από τις αρχές ότι η έκρηξη έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, κατά πάσα πιθανότητα από μια απλή κίνηση που έκανε η ηλικιωμένη γυναίκα.

Μία εκδοχή είναι να άναψε το φως του μπάνιου και -ενώ ήδη υπήρχε μεγάλη διαρροή αερίου- να έγινε η ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται ότι η σορός της ηλικιωμένης βρέθηκε κοντά στο μπάνιο.

Μία άλλη εκδοχή, είναι να προκλήθηκε η ανάφλεξη, από κάποιον που πήγε να φτιάξει καφέ, στην κουζίνα του διαμερίσματος η οποία επίσης λειτουργούσε με φυσικό αέριο.

Η τεράστια δύναμη της έκρηξης, σε συνδυασμό με την παλαιότητα του κτιρίου, οδήγησε στην κατάρρευσή του με την τραγική κατάληξη των 6 ανθρώπων που ήταν μέσα στο κτίριο εκείνη τη στιγμή.

Τα όσα είδε ο ιατροδικαστής στα άψυχα σώματά τους, θα οδηγήσουν επίσης σε συμπεράσματα για το πώς προκλήθηκε ο θάνατος των θυμάτων που, εκτός από την έκρηξη, είχαν εισπνεύσει και μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου.

Όλα τα παραπάνω, συνθέτουν το παζλ του θανάτου στο κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, με τις έρευνες για την υπόθεση να είναι σε πλήρη εξέλιξη…