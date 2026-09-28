Ελλάδα

Κως: Δύο διαρρήκτες «ξάφρισαν» κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ αλλά βρέθηκαν και συνελήφθησαν

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους
Κλεμμένα κοσμήματα
Κλεμμένα κοσμήματα / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Εξιχνιάστηκε κλοπή κοσμημάτων αξίας 7.000 ευρώ από σπίτι στην Κω. Η αστυνομία εντόπισε και πέρασε χειροπέδες σε δύο άνδρες, έναν 39χρονο Έλληνα και έναν 58χρονο αλλοδαπό.

Ο 39χρονος παραβίασε σπίτι της Κω τις βραδινές ώρες της 25ης Σεπτεμβρίου και άρπαξε κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 7.000 ευρώ.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 59χρονος αλλοδαπός, που κατηγορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Τα κοσμήματα που βρέθηκαν στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν και αφού αναγνωρίσθηκαν, αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

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