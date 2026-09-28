Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η κόρη των γιατρών ήταν παρούσα – Ηχητικό ντοκουμέντο μέσα από το ιατρείο στο Κολωνάκι

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, 19 μέρες αφότου ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης που είχε αναλάβει η 56χρονη γιατρός, η οποία κρατείται μαζί με τον 58χρονο σύζυγό της στις φυλακές Κορυδαλλού για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Τα «βλέμματα» των αρχών προκειμένου να διαλευκανθεί το τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη, έχουν στραφεί σε πολλές μεριές. Από τους εξονυχιστικούς ελέγχους στις κλινικές που είχε το προφυλακιστέο ζευγάρι, τα παράνομα ευρήματα και το «μυστήριο» με τα μηχανήματα στα ιατρεία, οι καταθέσεις εργαζομένων, οι καταγγελίες άλλων πελατών και ο υπνοθεραπευτής, είναι κάποια από τα κομμάτια του παζλ μίας υπόθεσης που έχει εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα.

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Το Live News, εξασφάλισε νέο ηχητικό ντοκουμέντο μέσα από το ιατρείο της Καρνεάδου, μόλις λίγα λεπτά μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη. Πρόκειται για ένα τηλεφώνημα που έγινε από δημοσιογράφο του Mega σε ένα κινητό τηλέφωνο με αριθμό στο όνομα του 58χρονου γιατρού, το οποίο απάντησε η κόρη των γιατρών.

Στην κλήση η κοπέλα που βρισκόταν στην κλινική της Καρνεάδου, επιβεβαιώνει ότι είναι η κόρη των γιατρών, ωστόσο, αρνείται να δώσει απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό. Η νεαρή ακούγεται εμφανώς αναστατωμένη και πιθανόν να κλαίει.

Το τηλέφωνο χτύπησε και απάντησε η κοπέλα, η οποία σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τον αν είναι κόρη του 58χρονου, είπε «η ίδια». Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της λέει: «Μάθαμε για ένα σοβαρό περιστατικό, είναι λεπτός ο χειρισμός αλλά θέλουμε την βοήθειά σας» και τότε το κορίτσια απαντά: «Με συγχωρείτε δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι».

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Έντεκα πρόσωπα μέσα στην κλινική της Καρνεάδου την ώρα που κατέρρεε ο Μαζωνάκης

Απάντηση στο ερώτημα του πόσα άτομα βρίσκονταν εν τέλει μέσα στην κλινική της Καρνεάδου την στιγμή που έκανε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσαν τα νέα στοιχεία του Mega. Σύμφωνα με τις καταθέσεις που είχαν στα χέρια τους οι αρχές, προέκυπτε ότι μέσα στο ιατρείο ήταν περίπου εννέα άτομα.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε το Live News, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, στον χώρο υπήρχαν συνολικά έντεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους η κόρη των δύο γιατρών και ένας φίλος της. Μάλιστα, η νεαρή κοπέλα ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να έρθει στο ιατρείο και να μεταφέρει τον τραγουδιστή στο «Ελπίς».

Σύμφωνα με πληροφορίες στον χώρο που έκανε πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής, βρισκόταν η 56χρονη γιατρός και μία υπάλληλος του ιατρείου. Σε διπλανό δωμάτιο μία άλλη ασθενής έκανε ταυτόχρονα με τον καλλιτέχνη πλασμαφαίρεση και μαζί της βρισκόταν ακόμη μία εργαζόμενη της κλινικής.

Στον διάδρομο του ιατρείου βρίσκονταν η γραμματέας και ακόμη μία εργαζόμενη, καθώς και η κόρη των γιατρών με έναν φίλο της. Τέλος, στο δικό του γραφείο, βρισκόταν ο 58χρονος γιατρός και ο ασθενής με τον οποίο είχε ραντεβού εκείνη την ώρα.

Τo Live News, έκανε νέα αποκάλυψη σχετικά με τα πρώτα λεπτά μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και την κόρη των κατηγορούμενων γιατρών. Γύρω στις 17:40, σχεδόν μία ώρα μετά την ανακοίνωση ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, η κόρη δέχτηκε το τηλεφώνημα από τον δημοσιογράφο του Mega.

«Μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Μια νοσηλεύτρια κατέθεσε τελικά την Δευτέρα (28.09.2026) στον ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνακη. Πρόκειται για μια συνταξιούχο νοσηλεύτρια που δούλευε part time στο ιατρείο στο Κολωνάκι και είχε καταθέσει και στην αστυνομία.

Η γυναίκα έδωσε διαφορετική ώρα άφιξής του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο σε σχέση με τα όσα είπε στην ΕΛΑΣ προανακριτικά, ενώ αποκάλυψε ότι μετά το περιστατικό η 56χρονη γιατρό κάλεσε την ίδια και τις υπόλοιπες εργαζόμενες στο γραφείο της για να τους μιλήσεις.

Παράλληλα, είπε ότι ο 58χρονος γιατρός, αφού το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», τους είπε για το συμβάν ότι όλοι φέρουν ευθύνη.

«Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης ο γιατρός μας είπε είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι», φέρεται να ανέφερε σχετικά και συμπλήρωσε ότι έκτοτε δεν είχε άλλη επικοινωνία με τη γιατρό.

«Ασθενείς κατέρρεαν και η 56χρονη συνέχιζε»

Την στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ανταποκρίνεται, μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου επικρατούσε πανικός. Το ΕΚΑΒ δεν είχε κληθεί παρόλο που ο καλλιτέχνης ήταν αναίσθητος και οι γιατροί, σύμφωνα με πληροφορίες από την κατάθεση της νοσηλεύτριας, προσπαθούσαν μόνοι τους να τον επαναφέρουν.

Όσο ο χρόνος του Γιώργου Μαζωνάκη «έληγε», το προσωπικό του ιατρείου βρισκόταν σε σοκ: «Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Σε ένα λεπτό ο γιατρός ζήτησε να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω αν το κάλεσε η γραμματέας ή η κόρη του γιατρού, που βρισκόταν και εκείνη με έναν φίλο της στο ιατρείο. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά ήρθε το ΕΚΑΒ. Στο μεσοδιάστημα ο γιατρός προσπαθούσε να κάνει ΚΑΡΠΑ. Εμείς ήμασταν όλες τρομαγμένες. Νομίζω ότι από τη στιγμή που φώναξαν τον γιατρό, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ πέρασαν 10 με 15 λεπτά.

Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, εγώ είχα μείνει στο άλλο δωμάτιο. Αντιλήφθηκα όμως τη φασαρία και κάποια στιγμή είδα στον διάδρομο τον Γιώργο Μαζωνάκη, πάνω σε μια καρέκλα και είχε ένα εξάρτημα των διασωστών πάνω στο στόμα του. Δεν θυμάμαι αν είχε κλειστά ή ανοιχτά τα μάτια του. Όταν έφυγαν οι διασώστες, δεν ξέρω αν κατέβηκε η γιατρός μαζί τους. Πάντως μετά ήρθε στο δωμάτιο θεραπείας της άλλης ασθενούς, αφού είχε αλλάξει ρούχα».

Η νοσηλεύτρια κατέθεσε επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ανακριτή, τον ρόλο της 56χρονης γιατρού στις επίμαχες θεραπείες. «Στο ιατρείο δουλεύω από το 2018. Το πρώτο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ήρθε το 2021. Το μηχάνημα ήταν της γιατρού, μου είπε ότι πρόκειται για μηχάνημα Detox. Δεν μας είπε ποτέ τίποτα για τη λειτουργία του και δεν μας άφηνε να το πλησιάζουμε. Μας άφηνε μόνο να ετοιμάσουμε όσα χρειάζονταν για να ξεκινήσει η λειτουργία του, τη φλεβοκέντηση την έκανε πάντα εκείνη», τόνισε.

Από τέσσερις θεραπείες τον μήνα, μέχρι και δύο την ημέρα. Η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, έγινε η βασική δραστηριότητα του ιατρείου. «Το πρώτο καιρό, που το μηχάνημα το χειριζόταν αναισθησιολόγος, γινόντουσαν περίπου 4 θεραπείες τον μήνα. Τον τελευταίο καιρό, γινόντουσαν μέχρι και 2 θεραπείες τη μέρα, γι’ αυτό η γιατρός αγόρασε και το δεύτερο μηχάνημα. Από όταν έφυγε η αναισθησιολόγος, το μηχάνημα χειριζόταν αποκλειστικά η γιατρός. Απασχολούνταν κατά βάση με αυτό. Ακύρωνε άλλα ραντεβού με ασθενείς της και πραγματοποιούσε θεραπείες. Έκανε ακόμη και Σαββατοκύριακα».

Δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που προκαλούσαν ανησυχία στις εργαζόμενες του ιατρείου. Ασθενείς κατέρρεαν, όμως η γιατρός συνέχιζε τις θεραπείες, δίνοντας τις δικές της οδηγίες σύμφωνα με την νοσηλεύτρια. «Είχα κάποιους προβληματισμούς γιατί θεωρούσα τη θεραπεία πολύ επεμβατική, αλλά δεν τους είχα εκφράσει ποτέ. Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες, λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών. Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρρεαν στιγμιαία. Επίσης πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρησμένοι. Η γιατρός έλεγε να περιμένουν λίγο για να σηκωθούν από το μηχάνημα, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώνουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρήξιμο», είπε.