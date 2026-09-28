Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε υδροθεραπεία στο άλλο ιατρείο των γιατρών – Το έγγραφο στον ΙΣΑ για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ένα ακόμη στοιχείο που αφορά την συγκλονιστική υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι τόσο τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που δεν είχε «δει» ο ΙΣΑ κατά τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους στην Καρνεάδου όσο και το μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο τραγουδιστής, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, υποβλήθηκε σε θεραπεία υδροθεραπείας την Τρίτη (08.09.2026) μόλις μία ημέρα πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση κατά την οποία τελικά έχασε τη ζωή του. Ωστόσο, το Live News αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν επισκέφτηκε την κλινική στην οδό Καρνεάδου αλλά έκανε την υδροθεραπεία στο άλλο ιατρείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

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Για το συγκεκριμένο μηχάνημα υδροθεραπείας, σύμφωνα με τα όσα είπε στην κατάθεση της η νοσηλεύτρια του ιατρείου, το μηχάνημα υδροθεραπείας βρισκόταν ήδη στην Καρνεάδου. Βέβαια, κατά τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) τον Ιανουάριο του 2024, το μηχάνημα δεν εντοπίστηκε. Το ίδιο συνέβη και σε νέο έλεγχο του ΙΣΑ τον Ιούλιο του 2025.

Η εικόνα αλλάζει τον Νοέμβριο του 2025, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μηχάνημα εντοπίζεται και πάλι στο ιατρείο. Μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2026, νοσηλεύτρια φέρεται να αναφέρει ότι το μηχάνημα είχε μεταφερθεί από την Καρνεάδου στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν χωρούσε πλέον στον χώρο της Καρνεάδου.

Σε νέα αποκάλυψη που έκανε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στους ίδιους ελέγχους ο ΙΣΑ είχε αναφέρει ότι δεν είχαν βρεθεί ούτε τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που βρίσκονταν στην οδό Καρνεάδου. Το Live News παρουσίασε το έγγραφο που απέστειλε στον ΙΣΑ η 56χρονη γιατρός, αφότου έλαβαν εντολή απομάκρυνσης ή προσκόμισης άδειας για ένα μηχάνημα φυγόκεντρου στην κλινική της Καρνεάδου και της σάουνας στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

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Τα μηχανήματα… φαντάσματα

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα δύο πορίσματα των ελεγκτών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τους ελέγχους του 2025 στην οδό Καρνεάδου. Είχε προηγηθεί επώνυμη αναφορά στον ΙΣΑ, έμπειρου νεφρολόγου, πως ασθενής τού είχε καταγγείλει ότι υποβλήθηκε επανειλημμένα σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο.

«Στον χώρο υπήρχε ένα μικροσκόπιο για το οποίο δεν έχουν προσκομιστεί τιμολόγιο και πιστοποιητικό CE. Το μικροσκόπιο, κατά δήλωση της ιατρού, χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς και δεν χρεώνεται η υπηρεσία. Υπάρχει ένα μηχάνημα φυγόκεντρου. Οι χώροι, οι οποίοι στην κάτοψη χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί χώροι, έχουν μετατραπεί σε χώρους γραφείων και εξεταστηρίων», ανέφερε το πόρισμα στις 25/07/2025.

Μαζί με τα πορίσματα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και οι φωτογραφίες ντοκουμέντο από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης που ενώ υπήρχαν στο ιατρείο, την ώρα του ελέγχου ήταν άφαντα. Πρόκειται για τα ίδια μηχανήματα που είχαν δηλωθεί ως μηχανήματα «οζονοθεραπείας», τα οποία οι υπάλληλοι της κλινικής αρνήθηκαν ότι μετακίνησαν και έκρυψαν κατά τους ελέγχους του ΙΣΑ.

«Η ιατρός άνευ ειδικότητας, απουσίαζε και στον χώρο ήταν ο σύζυγός της, ιατρός Παθολόγος, με τον οποίον συστεγάζονται τα ιατρεία τους. Στον χώρο βρέθηκαν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για θεραπείες Indigo, οζονοθεραπείας και υδροθεραπείας εντέρου», αναφέρεται στο πόρισμα στις 05/11/2025.

Οι έλεγχοι του ΙΣΑ

Σε αλληλογραφία μεταξύ του ΙΣΑ και των δύο γιατρών, από τον Ιούλιο του 2026 οι γιατροί είχαν αποστείλει έγγραφο στο οποίο γινόταν αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας». Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φέρεται να γνώριζε πως το ιατρείο ης οδού Καρνεάδου δεν λειτουργούσε σαν παθολογικό ιατρείο.

Στο πλαίσιο της δικαστικής και εισαγγελικής έρευνας για την τραγική υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, ο ΙΣΑ παρέδωσε στις αρχές το ιστορικό των τεσσάρων ελέγχων που διενήργησε η Επιτροπή Ελέγχου στο επίμαχο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι τέσσερις συγκεκριμένοι έλεγχοι-επισκέψεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις ανακοινώσεις, εξελίχθηκαν ως εξής:

Πρώτος Έλεγχος (17 Ιανουαρίου 2024)

Τι συνέβη: Η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ πραγματοποίησε επανέλεγχο και επιτόπια αυτοψία στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία.

στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία. Διαπίστωση: Καταγράφηκε η νόμιμη λειτουργία του χώρου, χωρίς να εντοπιστούν μη νόμιμα ή μη δηλωμένα ιατρικά μηχανήματα.

Δεύτερος Έλεγχος (25 Ιουλίου 2025)

Τι συνέβη: Διενεργήθηκε νέος, αιφνιδιαστικός έλεγχος -αυτοψία από τους ελεγκτές του Συλλόγου.

-αυτοψία από τους ελεγκτές του Συλλόγου. Διαπίστωση: Εντοπίστηκαν τα ιατρικά μηχανήματα που είχαν ήδη δηλωθεί νόμιμα από το 2018, καθώς και ένα μηχάνημα φυγοκέντρου. Έγινε έγγραφη σύσταση στον υπεύθυνο γιατρό για την άμεση απομάκρυνσή του ή την προσκόμιση της απαραίτητης άδειας.

Τρίτος Έλεγχος (17 Σεπτεμβρίου 2025)

Τι συνέβη: Η Επιτροπή μετέβη εκ νέου στο σημείο για προγραμματισμένο αιφνίδιο έλεγχο -αυτοψία, ώστε να διαπιστώσει αν υπήρξε συμμόρφωση.

-αυτοψία, ώστε να διαπιστώσει αν υπήρξε συμμόρφωση. Διαπίστωση: Ο έλεγχος απέβη άκαρπος και ματαιώθηκε, καθώς το ιατρείο βρέθηκε κλειστό και κανείς δεν άνοιξε την πόρτα στους ελεγκτές.

Τέταρτος Έλεγχος (Σεπτέμβριος 2026 – Μετά το συμβάν)

Τι συνέβη: Πραγματοποιήθηκε κατεπείγουσα, νέα αυτοψία αμέσως μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, έπειτα από σχετικό αίτημα των αρχών και του Υπουργείου Υγείας.

αμέσως μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, έπειτα από σχετικό αίτημα των αρχών και του Υπουργείου Υγείας. Διαπίστωση: Σε αυτόν τον έλεγχο εντοπίστηκαν τελικά στον χώρο δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, για τα οποία ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι δεν είχε δώσει ποτέ έγκριση ούτε είχαν δηλωθεί, με τον πρόεδρο του Συλλόγου να κάνει λόγο για «συστηματική παραπλάνηση» των ελεγκτών κατά το παρελθόν

Ωστόσο, από την αλληλογραφία προκύπτει ότι σχετική αναφορά υπήρχε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025. Συγκεκριμένα, σε έγγραφο που είχε αποσταλεί στις 9 Σεπτεμβρίου του 2025, γινόταν και πάλι αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας», ενώ περιλαμβανόταν και η λέξη «περί αφαίρεσης», γεγονός που, φαίνεται να παραπέμπει σε διαδικασία πλάσμαφαίρεσης.

Ακόμη και όταν η 56χρονη γιατρός δήλωσε στον Ιατρικό Σύλλογο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, στέλνοντας τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος έναντι 29.509 ευρώ στις 23 Ιουλίου 2026, ο ΙΣΑ δεν έβαλε λουκέτο στο ιατρείο, αλλά όρισε έλεγχο για δύο μήνες μετά. Οι ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έγιναν αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας.