Ελλάδα

Μύκονος: Άγριος ξυλοδαρμός τουρίστα που κλώτσησε γάτα

Παρά την ένταση της συμπλοκής, ύστερα από λίγη ώρα τα πνεύματα ηρέμησαν και το επεισόδιο έληξε
Πηγή φωτό: iStock
Πηγή φωτό: iStock
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Στα χέρια ήρθαν ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ με έναν Βρετανό τουρίστα στην Μύκονο, στην περιοχή της Φάμπρικας όταν κλώτσησε τη γάτα του.

Ο Βρετανός τουρίστας φέρεται να κλώτσησε τη γάτα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ αλλά και ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν άτομα που αντέδρασαν στην καταγγελλόμενη κακοποίηση της γάτας κινήθηκαν εναντίον του τουρίστα, ενώ στη συμπλοκή ενεπλάκησαν στη συνέχεια και φίλοι του.

Μέσα σε λίγα λεπτά επικράτησε μεγάλη ένταση έξω από το κατάστημα, με τους εμπλεκομένους να ανταλλάσσουν χτυπήματα.

Παρά την ένταση της συμπλοκής, ύστερα από λίγη ώρα τα πνεύματα ηρέμησαν και το επεισόδιο έληξε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός από τον καυγά.

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