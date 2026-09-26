Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες – Τα σκληρά βίντεο με παιδική πορνογραφία και η εμμονή του με μια 18χρονη

Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου (26.9.26) ο 40χρονος που συνελήφθη επειδή παρακολουθούσε γυναίκες στα σπίτια τους και αυνανιζόταν.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε, συνοδευόμενους από αστυνομικούς, στα δικαστήρια Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται, καθώς παρακολουθούσε γυναίκες και δεν δίσταζε να εισβάλει ακόμα και στα σπίτια τους.

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Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 40χρονος τόσο κατά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς όσο και κατά τη μεταφορά του στα δικαστήρια παρέμεινε ανέκφραστος και με σκοτεινό βλέμμα.

Ο 40χρονος φέρεται να είχε φτάσει να «εισβάλλει» στον πιο προσωπικό τους χώρο, προκαλώντας τρόμο με την παρουσία του στα μπαλκόνια των σπιτιών τους, ακόμη και στα μικρά παράθυρα των μπάνιων, εκεί όπου κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι παρακολουθείται.

Και αν αυτή η συμπεριφορά είχε ήδη προκαλέσει αναστάτωση και φόβο στις νεαρές γυναίκες που βρέθηκαν στο στόχαστρό του, όσα εντοπίστηκαν στον ψηφιακό του κόσμο έδωσαν στην υπόθεση μια ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση.

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Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε 503 ψηφιακά αρχεία με υλικό ακραίας σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ακόμη και ηλικίας 4, 5 και 6 ετών.

Εικόνες και βίντεο που προκαλούν αποστροφή και που έρχονται να προστεθούν σε μια υπόθεση η οποία, όσο προχωρά η έρευνα, τόσο πιο δυσώδης μοιάζει.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν το υλικό, αναζητώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την έρευνα και να φωτίσει την προέλευση και τη διαδρομή των συγκεκριμένων αρχείων.

Ο 40χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του επτά βίντεο με τρεις κοπέλες που είχε καταγράψει παράνομα.

Εμμονή με μια 18χρονη

Από τις 7 Ιουλίου καταγράφεται για πρώτη φορά η παρουσία του 40χρονου στην αυλή και στον εξώστη της ισόγειας κατοικίας της 18χρονης. Ήταν η αρχή ενός μοτίβου που, όπως προκύπτει από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, επαναλήφθηκε και κλιμακώθηκε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Στις 16 Αυγούστου φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο υπνοδωμάτιό της από τη μπαλκονόπορτα, όμως έγινε αντιληπτός.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Αυγούστου, περίπου στη 1 τα ξημερώματα, παρακολουθούσε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας της κατοικίας και έγινε και πάλι αντιληπτός. Η πίεση που ένιωθε η 18χρονη είχε πλέον γίνει τέτοια, ώστε απευθύνθηκε στις Αρχές, καλώντας το “100” και καταγγέλλοντας ότι κάποιος την ακολουθούσε. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

Η ίδια, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Είχε ήδη εγκαταστήσει κάμερα ασφαλείας μέσα στο σπίτι της, προκειμένου να μπορεί να καταγράφει όσα συνέβαιναν και να έχει στη διάθεσή της στοιχεία. Στις 6 Σεπτεμβρίου ο 40χρονος επέστρεψε στον εξώστη της κατοικίας, ενώ η 18χρονη απουσίαζε. Φέρεται να αυνανίστηκε στο μπαλκόνι και, περίπου μία ώρα αργότερα, επέστρεψε ξανά στο σπίτι. Την επόμενη ημέρα, στις 7 Σεπτεμβρίου, η 18χρονη πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και απευθύνθηκε επειγόντως στο Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο χειρίζεται και υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων, μεταφέροντας στις Αρχές όσα βίωνε και τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει.

Στις 23 Σεπτεμβρίου καταγράφεται νέο περιστατικό, με τον 40χρονο να αυνανίζεται στο μπαλκόνι της κατοικίας, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε. Αυτή τη φορά, όμως, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ήταν εκεί. Ενώ φέρεται να αυνανιζόταν στο μπαλκόνι, επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν με άκρως επεισοδιακό τρόπο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθη χθες (25.09.2026) 40χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και παραβάσεις Αρχής προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αξιοποίηση στοιχείων, ανωτέρω ημεδαπός κατά το χρονικό διάστημα από 14.06.2026 έως και 25.09.2026 προέβαινε σε πράξεις παρακολούθησης, απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τριών τουλάχιστον ημεδαπών (18, 20 και 25 ετών).

Χθες (25.09.2026) μεταμεσονύκτιες ώρες αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν τον ημεδαπό να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις σε εξωτερικό χώρο οικίας της 18χρονης ημεδαπής και τον ακινητοποίησαν.

Στον έλεγχο που του έγινε και σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Μαχαίρι.

Ψηφιακό μέσο αποθήκευσης αρχείων (usb).

Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος περιείχε ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας και οπτικό υλικό που περιείχε χωρίς συναίνεση βιντεοσκόπηση γυναικών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.