Ο Όλυμπος ντύθηκε στα λευκά – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας

Χειμωνιάτικη ήταν η εικόνα που αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν στον Όλυμπο τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς τα πρώτα χιόνια της φετινής σεζόν έπεσαν στις υψηλότερες περιοχές του βουνού.

Το Οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο καλύφθηκε από ένα λευκό πέπλο, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν αισθητά και να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τα πρώτα χιόνια. Το σκηνικό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δεδομένου ότι το ημερολόγιο δείχνει ακόμη αρχές φθινοπώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βουνό των θεών έχει πάρει μια χειμωνιάτικη όψη αν και βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου.

Το τοπίο στον Όλυμπο είναι ειδυλλιακό, καθώς το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα και όλοι μετράνε αντίστροφα για την έναρξη της χειμερινής περιόδου.