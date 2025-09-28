Ελλάδα

Πλακιάς: Διέρρευσαν φωτογραφίες από τις σακούλες των θυμάτων των Τεμπών – Πόσο επώδυνο;

«Οι σακούλες αυτές που δείχνουν έχουν μέσα ότι ποιο ιερό υπάρχει», έγραψε σε ανάρτησή του ο πατέρας των κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη
Νίκος Πλακιάς
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Την οργή του, εξέφρασε με ανάρτηση στα social media ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, σχετικά με τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνει τους σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Ανεβάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες, ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει πως διέρρευσε το συγκεκριμένο υλικό και θέλησε να ξεκαθαρίσει πως το θέαμα είναι αρκετά επώδυνο για τις μητέρες και τους πατεράδες που θρηνούν τα παιδιά τους που χάθηκαν ξαφνικά και άδικα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σε άλλο σημείο αναρωτιέται αν οι φωτογραφίες αυτές δημοσιεύτηκαν με την σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων.

«Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;», έγραψε.

«Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων. Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών. Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό; Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας; Δεν υπάρχουν στην δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς; Δεν θα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη; Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε μέρα; Οι σακούλες αυτές που δείχνουν έχουν μέσα ότι ποιο ιερό υπάρχει δεν έχουν μέσα τα pampers του Κοσκωτά!», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ελλάδα
