Έρχεται ΑΙ εργαλείο για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, πώς θα λειτουργεί – Ανακοινώσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Νέο ΑΙ σύστημα ελέγχου για τα ιδιωτικά ιατρεία, θα παρουσιάσει σήμερα (18.09.2026) στις 11:30 το πρωί, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και των «θαυματουργών θεραπειών» που εκτελούν γιατροί χωρίς εγκρίσεις και άδειες.

Μιλώντας στο Ertnews, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την έκτακτη Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου εργαλείου του υπουργείου Υγείας, στο οποίο θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν σε live χρόνο τις άδειες των ιατρείων, πριν καν το επισκεφθούν.

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Μέσω αυτού του εργαλείου, οι πολίτες θα βλέπουν τις άδειες και θα μαθαίνουν ποιες θεραπείες είναι νόμιμο να πραγματοποιούνται στα συγκεκριμένα ιατρεία, αναζητώντας απλά το όνομα του γιατρού και τη διεύθυνση του ιατρείου.

Ταυτόχρονα, ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε πως «επιστρατεύτηκαν» ΑΙ agents που σκανάρουν ήδη το διαδίκτυο για να βρουν παραπλανητικές διαφημίσεις ιατρείων ώστε να γίνουν οι απαραίτητες καταγγελίες.

«Πιστεύουμε ότι η χρήση της πληροφορίας από τους ίδιους τους ασθενείς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσο ελέγχου από οποιονδήποτε μηχανισμό, καθώς μπορείς να ελέγχεις 245.000 ιατρεία, είναι παντελώς αδύνατο. Θα μπορείς να δεις τα πάντα στο κινητό τηλέφωνο πριν αποφασίσεις να προβείς σε μία ιατρική πράξη. Αν το ιατρείο στο οποίο βρίσκεσαι μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη ή όχι και φυσικά να κάνεις και τη σχετική καταγγελία αν βλέπεις κάτι περίεργο. Το AI agent που έχουμε βάλει, ψάχνει όλο το διαδίκτυο για να βρει παραπλανητικές διαφημίσεις και να μπορέσουν να γίνουν σε καταγγελίες», ανέφερε συγκεκριμένα ο υπουργός.