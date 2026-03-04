Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

ΠΝΟ: 24ωρη απεργία σε όλα τα πλοία την Πέμπτη 5/3 εξαιτίας της κατάστασης στην Μέση Ανατολή

Η κινητοποίηση στοχεύει στην άμεση προστασία των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή
πλοιο
Φωτό αρχείου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προκήρυξε σήμερα (4/3/2026) 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλα τα πλοία για την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής.

Η απεργία της ΠΝΟ στοχεύει στην άμεση προστασία των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας των πρόσφατων σοβαρών εξελίξεων στην περιοχή.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης 5/3 και θα διαρκέσει έως τις 24:00, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε όλη τη χώρα.

Σε σχετική ανακοίνωση, η ΠΝΟ περιγράφει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη», σημειώνοντας ότι εκατοντάδες ναυτικοί, Έλληνες και αλλοδαποί, παραμένουν παγιδευμένοι στην περιοχή, γεγονός που καθιστά επιτακτική την κινητοποίηση για την προστασία τους.

