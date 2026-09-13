Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη σε παραλία, καταγγελίες ότι καθυστέρησε το ασθενοφόρο

Την τελευταία της πνοή άφησε μια γυναίκα στην παραλία Κλήμα της Αίγινας το μεσημέρι της Κυριακής (13.9.26) με αυτόπτες μάρτυρες να καταγγέλλουν ότι καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, πολίτες έκαναν ΚΑΡΠΑ στην γυναίκα 50 λεπτά, ενώ παρά τις τηλεφωνικές εκκλήσεις το ασθενοφόρο έφτασε στην παραλία όταν πια ήταν πολύ αργά και η γυναίκα είχε εκπνεύσει.

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«Ήμασταν στη θάλασσα, στη 1 η ώρα αντιλήφθηκα ότι γίνεται χαμός γύρω από κάποιες ξαπλώστρες. Είχαν ξεκινήσει πιο πριν και παίρνανε τηλέφωνο άνθρωποι, πήρα τηλέφωνο στο Κέντρο Υγείας και η απάντησή τους ήταν ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο», είπε στις «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega, αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

«Τους πήρα ξανά. Πήρα στην αστυνομία όπου μου είπαν θα στείλουν περιπολικό με γιατρό και απινιδωτή γιατί τον έχουν κλέψει και δεν υπάρχει στο χωριό. Πήραμε και το Λιμενικό. Πήγε 2 παρά 10 όταν έφτασε το ασθενοφόρο, 5 λεπτά πιο πριν είχε φτάσει το Λιμενικό με έναν γιατρό. Από ένα σκάφος, ιδιωτικό, έστειλαν έναν απινιδωτή γιατί είδαν τι συνέβη. Μία φίλη μου που πήρε και αυτή στο Κέντρο Υγεία της απάντησαν ‘τα παράπονα της στο υπουργείο’. Ο γιατρός μας είπε να την πάμε εμείς στο Κέντρο Υγείας. Είναι οργανωμένη παραλία και δεν υπήρχε ούτε ναυαγοσώστης ούτε απινιδωτής. Είναι ντροπή. Όσοι ήταν εκεί έκαναν ΚΑΡΠΑ», ανέφερε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των «Εξελίξεων», από την 2η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας της Αίγινας, η άτυπη ενημέρωση είναι, όχι ότι δεν υπήρχε οδηγός, αλλά ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο Κέντρο Υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών να συνοδεύσει το ασθενοφόρο.