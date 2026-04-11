Πότε είναι του Αγίου Γεωργίου: Πότε γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος φέτος και τι ισχύει με τις ημερομηνίες

Πώς καθορίζεται η ημερομηνία εορτασμού και γιατί σε ορισμένες χρονιές μεταφέρεται
Πηγή φωτό: iStock
Πηγή φωτό: iStock

Η εορτή του Αγίου Γεωργίου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ημέρες του ορθόδοξου εορτολογίου, με χιλιάδες πιστούς σε όλη την Ελλάδα να τιμούν τον Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρο Άγιο.

Για το 2026, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου τιμάται κανονικά στις 23 Απριλίου, όπως προβλέπει το εκκλησιαστικό ημερολόγιο.

Η ημερομηνία της 23ης Απριλίου είναι σταθερά συνδεδεμένη με τη μνήμη του Αγίου, ωστόσο υπάρχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα που συχνά προκαλεί σύγχυση στους πιστούς.

Σε περιπτώσεις όπου η συγκεκριμένη ημέρα συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή το Πάσχα, η Εκκλησία μεταθέτει τον εορτασμό για τη Δευτέρα του Πάσχα, προκειμένου να διατηρηθεί η κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών του Θείου Πάθους.

Το 2026, όμως, δεν συντρέχει τέτοιος λόγος μετακίνησης, καθώς η 23η Απριλίου δεν εμπίπτει στις ημερομηνίες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Έτσι, οι εκκλησίες σε όλη τη χώρα θα τελέσουν κανονικά πανηγυρικές λειτουργίες ανήμερα της εορτής, ενώ πλήθος τοπικών πανηγυριών αναμένεται να πραγματοποιηθεί, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ο Άγιος Γεώργιος αποτελεί πολιούχο.

Ο Άγιος Γεώργιος είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές της Ορθοδοξίας, συνδεδεμένος με την ανδρεία, την πίστη και τη νίκη του καλού απέναντι στο κακό. Η εικόνα του καβαλάρη που σκοτώνει τον δράκο παραμένει διαχρονικό σύμβολο και σημείο αναφοράς για την ελληνική θρησκευτική και λαϊκή παράδοση.

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία της εορτής, οι προετοιμασίες σε δήμους και κοινότητες κορυφώνονται, με στόχο τη διατήρηση των εθίμων και την προσέλκυση επισκεπτών, σε μια περίοδο που σηματοδοτεί και την πλήρη είσοδο στην άνοιξη.

Ελλάδα
