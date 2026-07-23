Πόθεν έσχες: Στην τσιμπίδα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι

«Λαβράκι» έβγαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος «ξεσκονίζοντας» τις λίστες των υπόχρεων για υποβολή πόθεν έσχες.

Μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, διαπιστώθηκε ότι περισσότεροι από 8.000 που όφειλαν λόγω ιδιότητας να κάνουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε δεν έκαναν καθόλου, είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα, χωρίς δηλαδή να δηλώσουν οικονομικά στοιχεία και τρόπο κτήσης.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανηρτησε η ανεξάρτητη Αρχή, 8.650 υπόχρεοι είτε δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες, είτε υπέβαλαν κενή δήλωση. Από αυτούς οι 430 έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, 350 δεν έκαναν καθόλου πόθεν έσχες και βρέθηκαν με αποκρυβέντα εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 900.000€ περίπου. Και για άλλους 80, από 650 που έδωσαν λευκή κόλλα εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα «μέσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ».

Αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι….οι «πρωταθλητές» του μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με τα ευρήματα των έμπειρων στελεχών της Αρχής, «πρωταθλητές» στην απόκρυψη εισοδημάτων μέσω μη υποβολής πόθεν έσχες, εμφανίζονται όσοι εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις πολεοδομίες, με πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και γιατροί και δημοσιογράφοι.

Με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο φάκελος με τα αποτελέσματα ελέγχων για το πρώτο εξάμηνο του έτους διαβιβάζεται τόσο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των ποσών στους παραβάτες, όσο και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Βεβαίως ο έλεγχος συνεχίζεται και προς άλλα πρόσωπα αλλά για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.