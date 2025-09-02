Συμβαίνει τώρα:
Προφυλακιστέος ο 36χρονος συνεργός του «Έντικ» – Κατηγορείται για ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς

Κατηγορείται για συμμετοχή στην επονομαζόμενη συμμορία των τσιγαράδων και ως δεξί χέρι του διαβόητου κακοποιού «Έντικ», που διαφεύγει στο Ντουμπάι
Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε, μετά την απολογία του, ο 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη στον Ασπρόπυργο και κατηγορείται ως μέλος της επονομαζόμενης συμμορίας των τσιγαράδων και δεξί χέρι του διαβόητου κακοποιού «Έντικ», που διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε εμπλακεί σε υποθέσεις ξυλοδαρμών και εκβιασμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων. Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα βαριά αδικήματα.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς κατά το παρελθόν «έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών και διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ», ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση, ενώ απέδωσε την καταγγελία περί εκβιασμού σε ιδιωτική διαφορά.

