Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο σμήναρχος μετά τη μαραθώνια ανάκρισή του
Η έξοδος του σμήναρχου

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Μετά τη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Κορίνθου. 

Η απολογία του κράτησε πάνω από 8 ώρες καθώς ο άνσρας πέρασε το κατώφλι του ανακριτή λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Τρίτης 10.02.2026. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τις αρχές και καθώς είχε ήδη ομολογήσει τις πράξεις του, φαίνεται να έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση του.

Η απολογία του 54χρονου αξιωματικού ολοκληρώθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και αυτή την ώρα έχει μεταβεί στον δεύτερο όροφο, στο γραφείο της στρατιωτικής εισαγγελέως.

Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και, σύμφωνα με όλες τις έως τώρα ενδείξεις, φαίνεται ότι η ποινή θα ανακοινωθεί ακόμα και εντός της ημέρας.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

 

«Έχει αποδεχτεί τι έχει συμβεί χωρίς υπερβολές και χωρίς όσα διαχέονται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με γενναιότητα αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητάει την καταδίκη του από τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην στρατιωτική δικαιοσύνη. Είναι ανακουφισμένος, θεώρησε ότι η συναλλαγή δεν είχε γίνει με κρατικό φορέα, αλλά με φορέα που παρέχει συμβουλές, που παρέχει επενδυτικές ευκαιρίες», δήλωσε ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης.

Σύμφωνα με το Mega, ο 54χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση ξεκίνησε από μια ανάρτησή του σε επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, επιδίωκε να αυξήσει τα έσοδά του ενόψει της αποστρατείας του και η προσέγγιση που δέχτηκε από εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία του παρουσιάστηκε ως επαγγελματική ευκαιρία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Κατά την περιγραφή, του ζητήθηκε αρχικά να εκπονήσει γεωπολιτική ανάλυση ως πρώτο βήμα συνεργασίας, με επιπλέον αμοιβή περίπου 500 ευρώ, κάτι που σύμφωνα με όσα άφησε να εννοηθούν, μπορεί να συνοδεύτηκε από πιέσεις ή και απειλές. Αργότερα, όπως αναφέρθηκε, οι αμοιβές αυξήθηκαν φτάνοντας τις 5.000 ευρώ τον μήνα για πληροφορίες σχετικά με τεχνικά χαρακτηριστικά κρίσιμων συστημάτων. Ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, αντιλήφθηκε τι πραγματικά συνέβαινε όταν πλέον ήταν αργά, ενώ το 2025 φέρεται να πραγματοποιήθηκε και συνάντηση στον Πειραιά, σε γνωστό εστιατόριο, παρουσία μιας άγνωστης γυναίκας.

