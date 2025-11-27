Ελλάδα

Πρώην καθηγητής σε σχολή της ΕΛ.ΑΣ. και σύμβουλος επιχειρήσεων ο δικηγόρος που συνελήφθη για τους πλαστούς πίνακες

Για την υπόθεση κατασχέθηκαν 439 χαλκευμένοι πίνακες γνωστών εικαστικών, ανάμεσα τους και του Κωνσταντίνου Παρθένη
ΦΩΤΟ ΕΛ.ΑΣ.
ΦΩΤΟ ΕΛ.ΑΣ.

Πρώην καθηγητής σε σχολή της Αστυνομίας, ειδικός στις αγοροπωλησίες ακίνητων και σύμβουλος σε εταιρίες είναι ο δικηγόρος που συνελήφθη για εμπλοκή στο κύκλωμα που πουλούσε πλαστούς πίνακες και αποκόμιζε μεγάλα χρηματικά ποσά.  

Ο 57χρονος κατηγορούμενος που συνελήφθη μαζί έναν ακόμα 42χρονο, διατηρεί μεγάλο δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η δράση του φαίνεται να ξεσκεπάστηκε μετά την καταγγελία ενός επιχειρηματία ο οποίος φέρεται να ζημιώθηκε με το ποσό των 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δικηγόρος που κατηγορείται για τους πλαστούς πίνακες, τη δεκαετία του ’90 ήταν καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛ. ΑΣ.

Επίσης, είναι σύμβουλος σε εταιρικά και διεθνή προγράμματα σε υπουργεία και στο real estate.

Η αντίστροφη μέτρηση για να συλληφθεί ο 57χρονος ξεκίνησε όταν ένα επιχειρηματίας αποφάσισε να απευθυνθεί στον τμήμα Προστασίας Αρχαιοτήτων και να καταγγείλει ότι έπεσε θύμα απάτης του δικηγόρου και του 42χρονου συνεργού του. Όπως ανέφερε ο επιχειρηματίας, έδωσε στους παραπάνω κατηγορούμενους το ποσό των 300.000 ευρώ για να αγοράσει ράβδους χρυσού οι οποίοι αποδείχτηκαν ότι ήταν ψεύτικοι.

Όταν ο επιχειρηματίας κατάλαβε την απάτη, ζήτησαν πίσω τα λεφτά του και τότε οι απατεώνες τον… αποζημίωσαν με πλαστούς πίνακές ζωγραφικής.

Έτσι το θύμα, προσέφυγε στην Αστυνομία και οι αρχές μετά από έφοδο που πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας και στην Παιανία, κατάσχεσαν 439 χαλκευμένους πίνακες γνωστών εικαστικών, ανάμεσα τους και του Κωνσταντίνου Παρθένη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
86
64
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος «φόρεσε» τα χριστουγεννιάτικά του: Φωταγώγηση δέντρου, μουσική και εκδηλώσεις για την εορταστική περίοδο
Η φωταγώγηση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου, για την οποία το ΚΠΙΣΝ δημιούργησε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που προσκάλεσε το κοινό να μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων
Σταύρο Νιάρχος
Απίστευτη διάρρηξη στο Μενίδι: 35χρονος «μπούκαρε» τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι και άρπαξε ένα πληντύριο
Ο δράστης «χτύπησε» τρεις φορές την ίδια ημέρα, ενώ σε όλες αυτές οι προσπάθειες μέσα στο σπίτι βρισκόταν η ανήλικη κόρη του ιδιοκτήτη που τηλεφωνούσε έντρομη στον πατέρα της
Μενίδι
Επιστροφή ενοικίου: «Βροχή» τα παράπονα πολιτών – Τα χρήματα που είδαν στους λογαριασμούς τους ήταν πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα
Σε κάποιες περιπτώσεις οι δικαιούχοι αναφέρουν ότι έλαβαν ποσά έως και δέκα φορές χαμηλότερα από το ενοίκιο που κατέβαλαν μέσα στο 2024
Χρήματα
30
Newsit logo
Newsit logo