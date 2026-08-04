Ελλάδα

Ψάθα: Φωτογραφίες από το σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων – Δύο σπίτια έχουν καταστραφεί από τη φωτιά

Για την πληρέστερη καταγραφή της περιοχής και την ακριβή αποτύπωση του σημείου πρόσκρουσης των δύο ελικοπτέρων, χρησιμοποιήθηκε και drone
Σπίτι που καταστράφηκε ολοσχερώς στην Ψάθα
Σπίτι που καταστράφηκε ολοσχερώς στην Ψάθα
Κλαούντιο Σούμπασι
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Δύο σπίτια έχουν γίνει στάχτη στην Ψάθα από την καταστροφική φωτιά. Αυτοψία της ΔΑΕΕ την Τρίτη (04.08.2026) στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή. Έρευνες με τη χρήση drone.

Συνεχίζονται για άλλο ένα 24ωρο οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην Ψάθα.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) να πραγματοποιεί αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας.

Επί τόπου μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Υπηρεσίας, με επικεφαλής τον διευθυντή της υπηρεσίας και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών.

Στόχος, είναι να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών της σύγκρουσης.

Για την πληρέστερη καταγραφή της περιοχής και την ακριβή αποτύπωση του σημείου πρόσκρουσης, χρησιμοποιήθηκε και drone.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της έρευνας, ούτως ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Επιπλέον, τα ευρήματα των ερευνών αναμένεται να διαβιβαστούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές Βοιωτίας.

psatha
psatha

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΔΑΕΕ συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αξιοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

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