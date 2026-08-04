Ελλάδα

Φωτιές στην Αττική: Το 42% των δασών κάηκε μέσα στα 10 τελευταία χρόνια

Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές
Το 42% των δασών κάηκε μέσα στα 10 τελευταία χρόνια
Το 42% των δασών κάηκε μέσα στα 10 τελευταία χρόνια / Meteo
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Μετά τις πρόσφατες φωτιές στην Αττική, το ποσοστό των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 10 ετών αυξήθηκε στο 42%! Μέχρι λίγο πριν την αρχή της αντιπυρικής περιόδου 2026 το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια.

Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 10 ετών (2017-2026) στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας Αττικής. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό (31 Ιουλίου 2026).

Από το 2017 μέχρι και το 2026 (έως 03.08)15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στον χάρτη που ακολουθεί.

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Εικόνα 1. Περίμετρος των καμένων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής από το 2017 ως και το 2026. Με γκρι χρώμα σημειώνεται η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία 10 έτη το 32% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών.

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Πίνακας 1. Συνολικές καμένες εκτάσεις κατά τα έτη 2017-2026 στην περιοχή της Αττικής.

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