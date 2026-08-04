Θρίλερ στις Σέρρες με τον θάνατο 68χρονου: «Τον βρήκα νεκρό στον καναπέ, δεν γνωρίζω αν είχε διαφορές με κάποιον», λέει ο γιος του στο newsit.gr

«Ένιωθα ότι κάτι είχε συμβεί και πήγα να τον δω. Τον βρήκα νεκρό στον καναπέ», λέει στο newsit.gr ο γιος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στις Σέρρες, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (01.08.2026).

Ο θάνατος του 68χρονου στις Σέρρες έχει εξελιχθεί σε θρίλερ, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από θλων όργανο, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στον θάνατό του. Οι Αρχές καλούνται πλέον να απαντήσουν σε σειρά κρίσιμων ερωτημάτων: τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα, ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τον θάνατο του 68χρονου και αν το περιστατικό συνδέεται με όσα είχαν προηγηθεί στο σπίτι δύο ημέρες νωρίτερα.

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Ο γιος του περιγράφει στο newsit.gr τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και αντίκρισε τον πατέρα του νεκρό. «Το Σάββατο 1 Αυγούστου, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, πήγα στο σπίτι με σκοπό να τον πάρω να φάμε μαζί. Είχα αποφασίσει να του πάρω γεμιστά, επειδή ήξερα ότι του άρεσαν. Μπαίνοντας στο σπίτι, τον βρήκα νεκρό, ξαπλωμένο στον καναπέ. Αμέσως ειδοποίησα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ», αναφέρει.

Όπως προσθέτει, στη συνέχεια ενημερώθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία ότι ο θάνατος του πατέρα του αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια. «Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, δέχθηκε χτυπήματα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί», υποστηρίζει.

Το σπίτι ήταν αναστατωμένο δύο ημέρες νωρίτερα

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η μαρτυρία του γιου για όσα είχαν συμβεί το βράδυ της Πέμπτης (30.07.2026), όταν είχε επισκεφθεί τον πατέρα του για να του αφήσει φαγητό και βρήκε το σπίτι αναστατωμένο.

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«Την Πέμπτη το βράδυ είχα πάει στο σπίτι του πατέρα μου και το βρήκα άνω κάτω. Τον ρώτησα τι είχε συμβεί και μου είπε ότι είχε πάει μια βόλτα στο πάρκο και, όταν επέστρεψε, βρήκε το σπίτι αναστατωμένο, με τα συρτάρια βγαλμένα και το κάγκελο του παραθύρου ξηλωμένο. Πίστευε ότι κάποιοι είχαν μπει από το παράθυρο όσο εκείνος έλειπε», αναφέρει.

Ο ίδιος σημειώνει ότι ο 68χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο είχε πρόβλημα με το αλκοόλ και κατά διαστήματα παρουσίαζε ψυχολογικές μεταπτώσεις.

«Προσπαθούσα να τον στηρίζω»

Ο γιος του 68χρονου αναφέρεται και στη μεταξύ τους σχέση, η οποία, όπως λέει, είχε περάσει κατά καιρούς από εντάσεις. Στο παρελθόν, μάλιστα, ο πατέρας του είχε υποβάλει μήνυση εις βάρος του.

«Είχε φτάσει στο σημείο να μου κάνει ακόμη και μηνύσεις χωρίς λόγο, όμως εγώ δεν ερχόμουν ποτέ σε αντιπαράθεση μαζί του. Ήξερα ότι δεν ήταν καλά και προσπαθούσα να τον στηρίζω. Του πήγαινα καθημερινά φαγητό και τον φρόντιζα όσο μπορούσα», λέει.

Όπως επισημαίνει, το τελευταίο διάστημα ο πατέρας του δεν είχε ιδιαίτερες επαφές με κόσμο και δεν έβγαινε συχνά από το σπίτι.

«Δεν γνωρίζω να είχε προστριβές ή διαφορές με κάποιον που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια τραγωδία. Περιμένω πλέον να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποδοθεί δικαιοσύνη», καταλήγει.

Το διαμέρισμα του 68χρονου, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου στις Σέρρες, παραμένει αποκλεισμένο από τις Αρχές. Κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αναμένεται να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία στον χώρο, με στόχο τη συλλογή πειστηρίων, γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.