Ελλάδα

Σύρος: Προσωρινά κρατούμενος ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που διενεργήθηκαν στη σορό της 41χρονης
Το θύμα και ο δράστης στη Σύρο
Το θύμα και ο δράστης στη Σύρο
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στην Άνω Σύρο.

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία οδηγήθηκε τελικά αργά το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026) στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος.

Κι αυτό θα συμβεί τουλάχιστον – όπως σημειώνει το Cyclades24.gr – μέχρι να ξεδιαλύνουν όλες οι πτυχές μιας σύνθετης υπόθεσης, την οποία οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν καταφέρει να «δέσουν» ώστε να μην υπάρχουν κενά και αμφιβολίες για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Ουσιαστικά, το Συμβούλιο υιοθέτησε την άποψη που είχε εκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα η ανακρίτρια, ζητώντας την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, σε αντίθεση με την εισαγγελέα που ζήτησε τον κατ’ οίκον περιορισμό του, λόγω αμφιβολιών.

Ο 41χρονος παρέμεινε για λίγα 24ωρα υπό περιορισμό στο σπίτι του, από όπου το μεσημέρι της Τρίτης πέρασε το κατώφλι του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι να υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στη σορό της 41χρονης, ενώ οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, μιας και δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρο πόρισμα των αρχών, αν το έγκλημα διαπράχθηκε ενώ ο 41χρονος βρισκόταν σε άμυνα ή αν επιτέθηκε στο θύμα με πρόθεση να τη χτυπήσει.

Από το οριστικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η μελλοντική ποινική μεταχείριση του δράστη.

Στην παρούσα φάση, ο 41χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

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