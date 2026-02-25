Ψηφιακή ένταξη ηλικιωμένων και ΑμεΑ: Τι προσφέρει το νέο πρόγραμμα και πώς να υποβάλετε αίτηση

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πιλοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία», ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης που στοχεύει στην άρση του ψηφιακού αποκλεισμού.

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία» υλοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορείς υλοποίησης το ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ και την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και θέτει ως προτεραιότητα την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην ψηφιακή καθημερινότητα.

Το πρόγραμμα επιδιώκει: την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, την ενίσχυση της αυτονομίας στην καθημερινή εξυπηρέτηση (π.χ. ηλεκτρονικές συναλλαγές, υπηρεσίες gov.gr), την κοινωνική ένταξη μέσω ψηφιακής επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων και τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου εκπαίδευσης ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο.

Δικαιούχοι και κριτήρια συμμετοχής

Άτομα άνω των 65 ετών: Δικαίωμα έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ή το συμπληρώνουν εντός 2026 (γεννημένοι έως και το 1961).

Άτομα με αναπηρία: Δικαίωμα έχουν όσοι έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας ≥50%.

Όσοι εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες υποβάλλουν μία αίτηση και επιλέγουν σε ποιο σκέλος θα ενταχθούν.

Δομή, εύρος και διάρκεια του προγράμματος

Ηλικιωμένοι (65+): Θα λειτουργήσουν 120 Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης σε κοινωνικές δομές δήμων, με συνολικά 240 τμήματα. Το πρόγραμμα στο σκέλος αυτό προβλέπει την ενίσχυση έως 3.600 ωφελούμενων. Διάρκεια συμμετοχής: 70 ώρες διά ζώσης. Φορέας υλοποίησης: Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., που παρέχει και τον εξοπλισμό.

Άτομα με αναπηρία (≥50%): Θα λειτουργήσουν 74 ειδικοί Κόμβοι σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την ενδυνάμωση έως 2.800 ωφελούμενων. Διάρκεια συμμετοχής: 80 ώρες διά ζώσης. Φορέας υλοποίησης: ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ, με εκπαιδευτές-ψηφιακούς βοηθούς. Προβλέπεται κάλυψη δαπανών μετακίνησης σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ωφελούμενοι με οπτική ή κινητική αναπηρία, συνοδοί).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: εκμάθηση χρήσης ψηφιακών εφαρμογών επικοινωνίας (βιντεοκλήσεις, μηνύματα), διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών και τραπεζικών υπηρεσιών με ασφάλεια, χρήση της πλατφόρμας gov.gr και πρόσβαση σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, βασικές δεξιότητες στα κοινωνικά δίκτυα για κοινωνική συμμετοχή και ενημέρωση, υποστηρικτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες ΑμεΑ (π.χ. προσβάσιμες διεπαφές, υποστήριξη από ψηφιακούς βοηθούς).

Η παρακολούθηση είναι δια ζώσης και απαιτεί τουλάχιστον 80% παρουσίας για την έκδοση Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://empower.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet έως τις 15/03/2026 (23:59).

Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση σε έναν (1) Δήμο και μπορεί να επιλέξει έως τέσσερις Κόμβους εντός του δήμου. Η αίτηση μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή —για τα άτομα με αναπηρία— από εκπρόσωπο με ανάρτηση του σχετικού δικαιολογητικού.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με κριτήριο τον χρόνο υποβολής και τη σειρά προτίμησης των επιλεγμένων Κόμβων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. αναλαμβάνει την προμήθεια και διάθεση εξοπλισμού στους κόμβους για το σκέλος των ηλικιωμένων, ενώ το ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ συνεργάζεται με δικαιούχους φορείς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και την εκπαίδευση-υποστήριξη ΑμεΑ.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Η ψηφιακή γνώση είναι δικαίωμα όλων. Με το πρόγραμμα αυτό δίνουμε σε χιλιάδες άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία τα εργαλεία για να κινούνται ψηφιακά, να εξυπηρετούνται πιο εύκολα και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Η ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση και εκπαίδευση είναι υποχρέωση της Πολιτείας και την κάνουμε πράξη».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Στόχος μας είναι να μη μείνει κανείς και καμία πίσω στην ψηφιακή εποχή. Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων συνδέεται πλέον άμεσα με την αξιοπρέπεια και την αυτονομία των πολιτών στην καθημερινή τους ζωή. Με το Πρόγραμμα αυτό ενισχύουμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ώστε να αξιοποιούν με ασφάλεια τις ψηφιακές υπηρεσίες και να συμμετέχουν ισότιμα στη σύγχρονη κοινωνία».

Το πρόγραμμα προβλέπεται ότι μπορεί να: μειώσει τον ψηφιακό αναλφαβητισμό σε κρίσιμες ομάδες, ενισχύσει την αυτοεξυπηρέτηση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, βελτιώσει την κοινωνική ένταξη και την ψυχική ευεξία των συμμετεχόντων, προσφέρει δεδομένα για την κλιμάκωση και υιοθέτηση παρόμοιων δράσεων σε εθνικό επίπεδο.

Πρακτικές συμβουλές για ενδιαφερόμενους

Ελέγξτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν την αίτηση (ιδιαίτερα για την περίπτωση εκπροσώπησης και για τα πιστοποιητικά αναπηρίας).

Ετοιμάστε κωδικούς TaxisNet ή εξουσιοδότηση από πρόσωπο που διαθέτει τους κωδικούς.

Επιλέξτε προσεκτικά έως τέσσερις Κόμβους με βάση την προσβασιμότητα και το ωράριο.

Σε περίπτωση δυσκολιών στην ηλεκτρονική υποβολή, απευθυνθείτε στην υπηρεσία υποστήριξης της πλατφόρμας ή στον Δήμο.

Το πιλοτικό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία» αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για την ψηφιακή ένταξη ομάδων που αντιμετωπίζουν συστηματικά αποκλεισμούς.

Πρόκειται για μια ευκαιρία απόκτησης πρακτικών δεξιοτήτων, πρόσβασης σε υπηρεσίες και βελτίωσης της καθημερινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η ευρεία ενημέρωση, η πρόσβαση και η ποιότητα υλοποίησης.

Προθεσμία και σύνδεσμος υποβολής: έως 15 Μαρτίου 2026 (23:59) — https://empower.gov.gr