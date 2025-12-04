Πτολεμαΐδα: «Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο» λέει ο νεαρός που έσωσε τους επιβάτες όταν ο οδηγός έπαθε ανακοπή

Τις στιγμές αγωνίας που έζησε περιέγραψε ο επιβάτης του λεωφορείου που πήρε το τιμόνι όταν ο οδηγός πέθανε από ανακοπή ενώ οδηγούσε, το πρωί της Πέμπτης (4.12.25) στην Πτολεμαΐδα.

Στις 07:00 το πρωί της ο οδηγός του λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία και προσπάθησε να κάνει στην άκρη του δρόμου. Στα καθίσματα του λεωφορείου βρίσκονταν 25 υπάλληλοι της ΔΕΗ, καθώς το λεωφορείου έχει μισθωθεί από ιδιωτική εταιρία προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς των υπαλλήλων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού από και προς το χώρο εργασία τους.

Ένας από τους επιβαίνοντες αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

«Εγώ καθόμουν στη μέση του λεωφορείου. Κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα, πετάχτηκα, είχε αρχίσει το λεωφορείο να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες», δήλωσε στο kozan.gr, o επιβάτης.

«Ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο ενώ ο οδηγός είχε εκεί τα πόδια του. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον εργαζόμενο της ΔΕΗ, «ο κόσμος ήταν αναστατωμένος και σε πανικό αλλά μόλις σταματήσαμε ηρέμησαν όλοι».

«Ήταν έμπειρος οδηγός έκανε το συγκεκριμένο δρομολόγιο κάθε μέρα»

«Πήγαινε στην δουλειά τους, τους εργαζόμενους στην ΔΕΗ κι έπαθε ανακοπή πάνω στο τιμόνι. Ήταν ένα έμπειρος οδηγός με πολλά χρόνια στο επάγγελμα και το συγκεκριμένο δρομολόγιο το έκανε κάθε μέρα» λέει στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, Σούλης Χονδροματίδης.

«Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 25 άτομα. Ευτυχώς ένας άλλος επιβάτης έπιασε το τιμόνι, ακινητοποίησε το αυτοκίνητο και το πήγε δεξιά του δρόμου. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερα. Ήταν πολύ καλός οδηγός και πατέρας δύο κοριτσιών. Είμαστε όλοι ταραγμένοι και σοκαρισμένοι από αυτό που έγινε στα καλά καθούμενα».