Πτολεμαΐδα: «Ένας επιβάτης έπιασε το τιμόνι και δεν είχαμε χειρότερα» λέει ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου για τον οδηγό που πέθανε από ανακοπή

«Έκανε κάθε μέρα το συγκεκριμένο δρομολόγιο», λέει στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου για τον 56χρονο οδηγό που πέθανε πάνω στο τιμόνι ενώ μετέφερε 25 υπαλλήλους της ΔΕΗ στη δουλειά τους στην Πτολεμαΐδα.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 07:00 σήμερα Πέμπτη (4/12/2025) το πρωί όταν ο οδηγός του λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία και προσπάθησε να κάνει στην άκρη του δρόμου. Στα καθίσματα του λεωφορείου βρίσκονταν 25 υπάλληλοι της ΔΕΗ, καθώς το λεωφορείου έχει μισθωθεί από ιδιωτική εταιρία προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς των υπαλλήλων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού από και προς το χώρο εργασία τους.

Ο πατέρας των δύο παιδιών και έμπειρος οδηγός, χάνει τις αισθήσεις του και το λεωφορείο κινείται προς την άκρη του δρόμου. Τότε ένας από τους επιβάτες σηκώνεται από τη θέση τους, πιάνει το τιμόνι κι ακινητοποιεί το όχημα το οποίο έχει προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες που βρίσκονται στην άκρη του δρόμου.

«Πήγαινε στην δουλειά τους, τους εργαζόμενους στην ΔΕΗ κι έπαθε ανακοπή πάνω στο τιμόνι. Ήταν ένα έμπειρος οδηγός με πολλά χρόνια στο επάγγελμα και το συγκεκριμένο δρομολόγιο το έκανε κάθε μέρα» λέει στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, Σούλης Χονδροματίδης και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 25 άτομα. Ευτυχώς ένας άλλος επιβάτης έπιασε το τιμόνι, ακινητοποίησε το αυτοκίνητο και το πήγε δεξιά του δρόμου. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερα. Ήταν πολύ καλός οδηγός και πατέρας δύο κοριτσιών. Είμαστε όλοι ταραγμένοι και σοκαρισμένοι από αυτό που έγινε στα καλά καθούμενα».

Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στο 7ο χλμ οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, ενώ αμέσως στο σημείο έσπευσαν διασώστες και οι γιατροί που έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να κρατήσουν στη ζωή τον οδηγό. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατέληξε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

«Ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε»

Τις δραματικές στιγμές που έζησε περιέγραψε επιβάτιδα του λεωφορείου μιλώντας στον Status FM 107,7.

«Έπαθε ο οδηγός μας, έμφραγμα, ανακοπή μας είπανε. Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε», είπε, εμφανώς σοκαρισμένη από το περιστατικό.

Η κα Μιχαηλίδου περιέγραψε τις συνθήκες του δρομολογίου: «Ξεκινάμε έξι το πρωί και εφτά η ώρα είμαστε στη δουλειά. Ο οδηγός μια χαρά ήταν».

Και πρόσθεσε: «Εγώ ξέρω πως κάθε μέρα μια χαρά ήταν ο οδηγός. Απλά έπαθε ανακοπή. Την ώρα που χτύπησε το λεωφορείο στην άκρη, εκείνη την ώρα το καταλάβαμε όλοι. Ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί, εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν πολλά οχήματα, οπότε ήμασταν μια χαρά. Η κοπέλα που καθόταν μπροστά, αυτή κατάλαβε και φώναξε κάποιος το τιμόνι να πιάσει και πήγε το παιδί».

Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι γνώριζε τον οδηγό εδώ και χρόνια και ότι επρόκειτο για άνθρωπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι είχαν καθημερινή επαφή στη γραμμή μεταφοράς προσωπικού προς τον σταθμό της ΔΕΗ. Ο 56χρονος ήταν πατέρας δύο κοριτσιών, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην ανθρώπινη διάσταση του τραγικού συμβάντος.