Πύραυλοι Patriot, ο σκληρός πυρήνας της ελληνικής αεράμυνας – Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά

Η είδηση ότι ελληνική συστοιχία Patriot κατέρριψαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία προκάλεσε αίσθηση.

Οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot βρίσκονται εδώ και χρόνια στη Σαουδική Αραβία και παραμένουν έως σήμερα ένα από τα πιο πολύτιμα στρατηγικά όπλα της ελληνικής αεράμυνας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η απειλή από βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους cruise, UAV και επιθέσεις κορεσμού επανέρχεται στο προσκήνιο με τον πιο εμφατικό τρόπο, τα αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς της Πολεμικής Αεροπορίας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα πανίσχυρο αντιαεροπορικό σύστημα περιοχής, αλλά για ένα από τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει η χώρα με καθαρή δυνατότητα αντιβαλλιστικής άμυνας τελικής φάσης. Σύστημα που δεν διαθέτει η Τουρκία η οποία προσέφυγε στις ΗΠΑ προκειμένου να αποστείλουν Patriot για την αντιαεροπορική άμυνα της Βάσης στο Ιντσιρλίκ. Το σύστημα Patriot PAC-III είναι σε υπηρεσία από το 2003 και κατατάσσεται στα κινητά αντιαεροπορικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς με αποστολή την αντιμετώπιση αεροσκαφών, πυραύλων cruise και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Η απόκτηση των Patriot και η ένταξη στην Πολεμική Αεροπορία

Η απόφαση για την προμήθεια των Patriot ελήφθη στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επιδίωκε να ενισχύσει κατακόρυφα την αεράμυνα περιοχής και να αποκτήσει ικανότητες απέναντι σε σύγχρονες αεροπορικές και πυραυλικές απειλές. Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές της περιόδου, η Ελλάδα κινήθηκε αρχικά για την απόκτηση τεσσάρων συστοιχιών Patriot με πρόβλεψη για ακόμη δύο επιπλέον οι οποίες και αποκτήθηκαν στη συνέχεια. Εκείνο που είναι επίσημα καταγεγραμμένο είναι ότι οι Patriot εντάχθηκαν στην Πολεμική Αεροπορία το 2003 και έκτοτε αποτελούν την αιχμή του δόρατος της επίγειας αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς.

Η θέση τους στη δομή δυνάμεων

Οι Patriot υπάγονται στην 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων, η οποία έχει ως αποστολή τη διατήρηση υψηλού βαθμού ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας στην αντιαεροπορική άμυνα. Στη δημόσια δομή της Πολεμικής Αεροπορίας εμφανίζονται οι 21, 22 και 23 Μοίρες Κατευθυνομένων Βλημάτων, με τις σχετικές παραπομπές της ΠΑ να συνδέουν ευθέως τις Μοίρες αυτές με το σύστημα Patriot. Αυτό δείχνει το οργανωτικό βάθος που έχει αποκτήσει διαχρονικά το συγκεκριμένο όπλο και καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για ένα περιφερειακό σύστημα υποστήριξης, αλλά για βασικό βραχίονα της εθνικής αεράμυνας, ενταγμένο στον πυρήνα της δομής δυνάμεων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά

Οι Patriot διαθέτουν εμβέλεια ραντάρ έρευνας 170 χιλιομέτρων και μέγιστο βεληνεκές εμπλοκής 150 χιλιομέτρων. Παράλληλα, η μονάδα πυρός μπορεί να ελέγχει έως 16 σταθμούς εκτόξευσης, ενώ κάθε Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών μπορεί να συντονίζει έως έξι πυροβολαρχίες. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι το σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα έως εννέα στόχους, στοιχείο που αποκτά τεράστια αξία σε περιβάλλον κορεσμού, όπου ο αντίπαλος μπορεί να επιχειρήσει ταυτόχρονες επιθέσεις με διαφορετικά μέσα. Η κατασκευάστρια Raytheon αναφέρει ότι το σύστημα Patriot έχει σχεδιαστεί ως ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας, ικανό να αντιμετωπίζει προηγμένα αεροσκάφη, πυραύλους cruise, UAV και βαλλιστικές απειλές.

Οι πύραυλοι και η αντιβαλλιστική ομπρέλα

Σε ό,τι αφορά τα βλήματα, η ασφαλής δημόσια εικόνα είναι ότι το σύστημα Patriot επιχειρεί με διαφορετικούς αναχαιτιστές ανάλογα με τη διαμόρφωση. Η Raytheon αναφέρει επίσημα τον GEM-T ως πύραυλο με βελτιωμένες δυνατότητες εναντίον αεροσκαφών, πυραύλων cruise και τακτικών βαλλιστικών πυραύλων, ενώ η οικογένεια PAC-3 και ιδίως οι νεότερες εκδόσεις της δίνουν τη δυνατότητα hit-to-kill αναχαίτισης, δηλαδή καταστροφής του στόχου με άμεση πρόσκρουση.

Αυτή ακριβώς η δυνατότητα είναι που μετατρέπει το Patriot από ένα ισχυρό αντιαεροπορικό σύστημα σε κρίσιμο εργαλείο αντιβαλλιστικής άμυνας. Για την Ελλάδα, η αξία αυτή είναι τεράστια. Η γεωγραφική θέση της χώρας, αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη μέσων που μπορούν να αναλάβουν την άμυνα κρίσιμων υποδομών, βάσεων, αστικών κέντρων και στρατηγικών εγκαταστάσεων απέναντι όχι μόνο σε αεροσκάφη, αλλά και σε πυραυλικές απειλές υψηλής ταχύτητας.

Επιχειρησιακή αξία στο σημερινό περιβάλλον απειλών

Η αξία των ελληνικών Patriot δεν είναι θεωρητική. Αποδείχθηκε και στην πράξη στην εμπλοκή το πρωί της επανδρωμένης συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπου αναχαιτίστηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν, υπενθυμίζοντας με τον πιο καθαρό τρόπο ότι το σύστημα παραμένει απολύτως επιχειρησιακά επίκαιρο. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι αναχαίτισης και εξουδετερώθηκαν επιτυχώς οι δύο στόχοι. Το περιστατικό ανέδειξε όχι μόνο την αξιοπιστία του οπλικού συστήματος, αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας των ελληνικών πληρωμάτων, τα οποία επιχειρούν σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον πραγματικής απειλής.

Παράλληλα, η πρόσφατη απόφαση της Αθήνας να επεκτείνει την αντιβαλλιστική κάλυψη προς τη Βουλγαρία με ανάπτυξη Patriot καταδεικνύει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πλέον το συγκεκριμένο σύστημα όχι μόνο ως εργαλείο εθνικής άμυνας, αλλά και ως μέσο γεωπολιτικής και συμμαχικής αξίας.

Ο ρόλος τους στον νέο ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο

Οι Patriot αποτελούν ήδη το ανώτερο και πιο βαρύ στρώμα της επίγειας αεράμυνας της χώρας. Και ακριβώς γι’ αυτό ο ρόλος τους καθίσταται κομβικός στη συζήτηση για τον νέο πολυεπίπεδο ελληνικό αντιαεροπορικό και αντι-drone θόλο. Η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής να εγκρίνει πρόγραμμα περίπου 3 δισ. ευρώ για το νέο σύστημα αεράμυνας δείχνει ότι η Αθήνα σχεδιάζει να «χτίσει» πάνω στις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες των Patriot, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δικτυοκεντρικό πλέγμα αισθητήρων και συστημάτων αναχαίτισης. Οι Patriot δεν αντικαθίστανται από τον νέο θόλο. Αντιθέτως, αποτελούν το πιο ώριμο και πολύτιμο τμήμα του, πάνω στο οποίο θα συνδεθούν νέα συστήματα μικρότερου και μέσου βεληνεκούς.

Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την ένταξή τους στην Πολεμική Αεροπορία, οι ελληνικοί Patriot όχι μόνο δεν έχουν χάσει την αξία τους, αλλά παραμένουν στρατηγικό κεφάλαιο πρώτης γραμμής. Η χώρα απέκτησε ένα σύστημα που προσφέρει μεγάλη εμβέλεια, ταυτόχρονη εμπλοκή πολλαπλών στόχων, δυνατότητα αντιμετώπισης αεροπορικών και πυραυλικών απειλών και, κυρίως, κρίσιμη αντιβαλλιστική προστασία. Σε μια εποχή όπου το πεδίο μάχης κυριαρχείται από drones, cruise missiles, κορεστικές επιθέσεις και βαλλιστικές απειλές, οι Patriot εξακολουθούν να αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της ελληνικής αεράμυνας και ένα από τα πλέον αξιόπιστα όπλα αποτροπής που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Του Κώστα Σαρικά

