Ελληνικοί Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους – Δένδιας: Η συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι

Συστοιχία ελληνικών Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς ιρανικούς πυραύλους, το πρωί της Πέμπτης (19.03.2026).



Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας Patriot ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή και εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρεται χαρακτηριστικά…. «Γνωρίζεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Την είδηση επιβεβαίωσαν τόσο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε πως οι πύραυλοι κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

Για την επιτυχία των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και συγκεκριμένα της ΕΛΔΥΣΑ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας είπε ότι «η ελληνική συστοιχία Patriot στην Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΛΔΥΣΑ απέδειξε το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτόν τον καιρό που είναι ανεπτυγμένη εκεί. Επίσης, με έμμεσο τρόπο προστατεύει τα εθνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα αφού προστατεύει το επίπεδο ζωής των πολιτών μας από την διαρκή αύξηση της τιμής του πετρελαίου, την δημιουργία πληθωρισμού και ακρίβειας, που αποτελούν απειλή. Με την προστασία των διυλιστηρίων και άλλων στρατηγικών υποδομών, η ελληνική δύναμη στη Σαουδική Αραβία με τους Patriot δείχνει πόσο σημαντική είναι και γι’αυτό συγχαίρω τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας για την επιτυχία αυτή».

Μαρινάκης: «Είναι μια αμυντική ενέργεια»

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αμυντική ενέργεια και όχι εμπλοκή της χώρας μας. «Δεν είναι θέμα εμπλοκής αλλά είναι μια αμυντική ενέργεια αποτροπής και όπως είπε ο ΥΠΑΜ η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει πόσο αξιόμαχη είναι και προστατεύει τους Έλληνες και ευρωπαίους πολίτες. Είναι μια αμυντική ενέργεια».

Οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot βρίσκονται στην περιοχή από το 2021, μέσω της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) και παραμένουν εκεί και μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.