Χανιά: Οι 6 υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη ιατροδικαστή και τοξικολόγο – Τροχαίο, βιασμός και ναρκωτικά μεταξύ αυτών

Από την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τον περασμένο Σεπτέμβριο, φαίνεται πως οδηγήθηκαν οι αρχές στην αποκάλυψη της δράσης του ιατροδικαστή από τα Χανιά και του τοξικολόγου από το Ηράκλειο που κατηγορούνται για αλλοίωση αποτελεσμάτων και δωροδοκία.

Ιατροδικαστής και τοξικολόγος ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του δικηγόρου του δεύτερου (24.07.2206), οι «δύο κατηγορούμενοι, από μια μικρή κουβέντα που κάναμε, δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο κατηγορούνται». Ο ίδιος υποστήριξε πως ακόμα δεν έχει λάβει την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για να ενημερωθεί για την υπόθεση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο ασκός του Αιόλου για την δράση των δύο ανδρών αποκαλύφθηκε από την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από την ΕΛΑΣ, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Με αφορμή την σύλληψη των μελών της οργάνωσης, στο μικροσκόπιο των αρχών τέθηκαν πολλές υποθέσεις στις οποίες είχαν εμπλακεί τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο καθηγητής τοξικολογίας.

Μεταξύ των υποθέσεων είναι τροχαία δυστυχήματα, θάνατος άνδρα κατά τη διάρκεια ελέγχου και καταγγελίες για χρηματισμό και βιασμό.

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Αναλυτικά, οι 6 βασικότερες υποθέσεις είναι:

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά πριν 3 χρόνια, όπου εξετάζεται η έκδοση ιατροδικαστικής ή τοξικολογικής έκθεσης που φέρεται να μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη της υπόθεσης.

στα Χανιά πριν 3 χρόνια, όπου εξετάζεται η έκδοση ιατροδικαστικής ή τοξικολογικής έκθεσης που φέρεται να μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη της υπόθεσης. Η υπόθεση θανάτου ενός άνδρα κατά την διάρκεια τυχαίου ελέγχου της αστυνομίας, στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου αρχικά ο θάνατος του είχε αποδοθεί σε καρδιακή ανακοπή, όμως ο Εισαγγελέας Χανίων λίγους μήνες αργότερα άσκησε ποινική δίωξη κατά αστυνομικών για ανθρωποκτονία.

στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου αρχικά ο θάνατος του είχε αποδοθεί σε καρδιακή ανακοπή, όμως ο Εισαγγελέας Χανίων λίγους μήνες αργότερα άσκησε ποινική δίωξη κατά αστυνομικών για ανθρωποκτονία. Ένοπλη συμπλοκή με συμμετοχή ομάδας Τ.Α.Ε. Χανίων, όπου εξετάζεται η ιατροδικαστική αξιολόγηση των γεγονότων και το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης.

όπου εξετάζεται η ιατροδικαστική αξιολόγηση των γεγονότων και το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης. Καταγγελία βιασμού στα Χανιά, για σύνταξη ψευδής έκθεσης από τον ιατροδικαστή που συνελήφθη.

στα Χανιά, για σύνταξη ψευδής έκθεσης από τον ιατροδικαστή που συνελήφθη. Καταγγελία για απαίτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

από οικογένεια, με αντάλλαγμα τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης. Υποθέσεις ναρκωτικών, όπου ο διευθυντής τοξικολογίας ελέγχεται για δικαστική μεταχείριση εμπλεκομένων και για πιθανή σύνταξη μη ακριβών επιστημονικών εκθέσεων.

Να σημειωθεί ότι οι έρευνες συνεχίζονται από την ΕΛΑΣ και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.