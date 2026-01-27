Ελλάδα

Πύργος: «Ο Θεός με γλίτωσε» λέει ο μηχανοδηγός του τρένου που το καταπλάκωσε μεγάλο δέντρο

«Εγκλωβίστηκα στην πόρτα, είχα τραυματιστεί, αιμορραγούσα»
Μεγάλο πεύκο έπεσε σε τρένο στον Πύργο
Ilialive.gr / Φωτογραφία Γιάννης Σπυρούνης / EUROKINISSI

Παραλίγο τραγωδία στον Πύργο. Ένα μεγάλο πεύκο έπεσε και καταπλάκωσε τρένο τη στιγμή που εκτελούσε το δρομολόγιο προς το Κατάκολο. Το δέντρο «έλιωσε» στην κυριολεξία τη θέση του μηχανοδηγού, ο οποίος γλίτωσε σαν από θαύμα, όπως λέει ίδιος μέσα από το νοσοκομείο.

Η σύγκρουση του τρένου με το πεύκο στον Πύργο ήταν τόσο σφοδρή που ο χώρος της μηχανοδήγησης έχει κυριολεκτικά διαλυθεί, αλλά, ευτυχώς, ο μηχανοδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του.

«Σε μία καμπύλη αντιλήφθηκα ένα δέντρο να πέφτει πάνω στη γραμμή. Τεράστιο δέντρο», λέει στην κάμερα του Star και συμπληρώνει:

«Αμέσως χρησιμοποίησα την ακαριαία πέδη – αυτό που μπορούσα να κάνω – και προσπάθησα να φύγω από τον θάλαμο για να μην εγκλωβιστώ, γιατί είδα ότι το δέντρο είναι τεράστιο. Δεν πρόλαβα να φύγω τελείως. Εγκλωβίστηκα στην πόρτα. Είχα τραυματιστεί, αιμορραγούσα».

Την ώρα του ατυχήματος το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο.

Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανένας επιβάτης στο εσωτερικό, παρά μόνο ο μηχανοδηγός και μία ακόμα εργαζόμενη.

 

Πύργος: «Ακούσαμε έναν θόρυβο και μετά πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά»

Αυτόπτης μάρτυρας λέει για συμβάν: «Ακούσαμε έναν θόρυβο και μετά πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Πεταχτήκαμε από τα σπίτια μας έντρομοι».

Ενώ άλλος προσθέτει: «Είναι μία κουκουναριά εκεί, είναι τουλάχιστον 100 χρονών, έχουν σαπίσει οι ρίζες».

Πτώση δέντρου πάνω σε τρένο στο Κατάκολο
Ilialive.gr / Φωτογραφία Γιάννης Σπυρούνης / EUROKINISSI

Δυνάμεις της ΠΥ Πύργου, με τη συνδρομή της ΕΜΟΔΕ και εργατών του Δήμου, προσπάθησαν να απομακρύνουν τον μεγάλο κορμό του δέντρου για να απεγκλωβίσουν το τρένο.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα και ο μηχανοδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

 

«Έγινε γενικός έλεγχος και αξονική, ευτυχώς δεν έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο, είναι σε θέση να γυρίσει σπίτι του», αναφέρει ο κ. Πολίτης, διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για τον μηχανοδηγό του τρένου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
115
67
57
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εικόνες ντοκουμέντα από τη διακομιδή των τραυματιών στη Ρουμανία μετά το σοκαριστικό τροχαίο με Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ
Στα πλάνα φαίνονται οι τραυματίες να μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο - Σε σοβαρή κατάσταση οι δύο εκ των τριών τραυματιών, ευτυχώς όλοι εκτός κινδύνου
Ένας εκ των τριών τραυματιών του τροχαίου στη Ρουμανία
Η μοιραία σύμπτωση στην τραγωδία με 7 Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ νεκρούς στη Ρουμανία - Ο επαναπατρισμός των σορών, οι τραυματίες και οι σοκαριστικές εικόνες
Σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται στο φως, το συγκεκριμένο σημείο που έγινε η τραγωδία θεωρείται «καρμανιόλα» - Έχουν γίνει εκεί, τουλάχιστον άλλα 3 - 4 πολύνεκρα τροχαία
Τραγωδία στη Ρουμανία 19
Newsit logo
Newsit logo