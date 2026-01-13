Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πύργος: Τραυμάτισε με μαχαίρι στο λαιμό την γυναίκα του και για 45 λεπτά απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του

Η γυναίκα κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα και κάλεσε την Αστυνομία, εκλιπαρώντας για βοήθεια
Περιπολικό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης (13/1/26) στον Πύργο Ηλείας, με έναν άνδρα περίπου 50 ετών, σε έξαλλη κατάσταση να μαχαιρώνει στο λαιμό την γυναίκα του, η οποία κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού για να σωθεί!

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον άνδρα με ένα μαχαίρι στο χέρι του, να απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του! Το θρίλερ στον Πύργο, κράτησε για 45 λεπτά! 

Σύμφωνα με το PatrisNews, όλα ξεκίνησαν με έναν καβγά του ζευγαριού, ο οποίος πήρε ακραία τροπή. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, ο άνδρας πείστηκε να αφήσει το μαχαίρι. Τότε εκείνοι τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας όπου ασκήθηκε σε βάρους ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογειακη βια. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Ως τότε, κρατιέται στην ΔΑ Ηλείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
97
92
85
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ένας 47χρονος Πολωνός χαστούκισε και απείλησε να σκοτώσει την σύντροφό του στις Θερμοπύλες - Την βρήκαν να κλαίει στον δρόμο
Το ζευγάρι από την Πολωνία είχε ξεκινήσει ταξίδι επιστροφής από την Εύβοια στην χώρα του, όταν τσακώθηκαν στο ύψος των Θερμοπυλών όπου έκαναν μια στάση για ξεκούραση
iStock
Newsit logo
Newsit logo