Ελλάδα

Πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά στη φωτιά στην Αργολίδα – Έπεσε από ύψος σε βράχια

Οι γιατροί θα κρίνουν αν θα γίνει μεταφορά σε κάποιο νοσοκομείο της Αργολίδας ή ακόμα και των Αθηνών
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης στην Αργολίδα όπου την Παρασκευή (15.08.2025) εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή Πελέη κοντά στο Κρανίδι.

Ο πυροσβέστης έπαιρνε μέρος στην κατάσβεση της φωτιάς κοντά στο Κρανίδι Αργολίδας, όταν έπεσε από ύψος σε βράχια της περιοχής Πελέη.

Αμέσως τον ανέσυραν συνάδελφοί του από απόκρημνο μέρος και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με προορισμό το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου.

Ανάλογα της σοβαρότητας της κατάστασης του τραυματία οι γιατροί θα κρίνουν αν θα γίνει μεταφορά σε κάποιο νοσοκομείο της Αργολίδας ή ακόμα και των Αθηνών με αεροδιακομιδή αν χρειαστεί.

Ελλάδα
