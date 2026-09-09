Πώληση καπνού σε ανήλικους: 3 στους 4 εμπόρους θεωρούν χρήσιμο το Kids Wallet αλλά μόνο οι μισοί εφαρμόζουν τον έλεγχο

«Κενό» ανάμεσα στη θετική αποδοχή των μέτρων για την πώληση καπνού σε ανήλικους και την πρακτική εφαρμογή τους αποδεικνύουν τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας σε επαγγελματίες της λιανικής για τα ψηφιακά εργαλεία επιβεβαίωσης ηλικίας μέσω Kids Wallet.
Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των 7.584 επαγγελματιών της λιανικής που συμμετείχαν στην έρευνα για την πώληση καπνού σε ανήλικους, αναγνωρίζει την ανάγκη και τη χρησιμότητα των ψηφιακών ελέγχων, (μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet και Kids Wallet) για την αποτροπή της πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα νικοτίνης, η καθημερινή πρακτική στο ταμείο δεν ακολουθεί.
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Σύμφωνα με τα τελικά ευρήματα της πρώτης πανελλαδικής έρευνας που εκπόνησε και δημοσιοποίησε η Imperial Brands Hellas, περισσότεροι από τους μισούς λιανοπωλητές (52%) χρησιμοποιούν σήμερα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία επιβεβαίωσης ηλικίας (Gov.gr Wallet και Kids Wallet) κατά την πώληση προϊόντων 18+, την ώρα που σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73%) τα αξιολογούν ως αρκετά ή πολύ χρήσιμα.
Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από τις 28 Μαΐου έως τις 22 Ιουλίου 2026 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 7.584 επαγγελματιών σε ολόκληρη τη χώρα, αποτελεί τη δεύτερη φάση της εκστρατείας «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί».
Είχε προηγηθεί εκτεταμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και επιτόπιων επισκέψεων σε περισσότερα από 20.000 σημεία λιανικής πώλησης πανελλαδικά, με στόχο την εξοικείωση των εμπόρων με το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου και τις νέες υποχρεώσεις επιβεβαίωσης ηλικίας.
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Kids Wallet: Υψηλή ενημέρωση, σταδιακή προσαρμογή
Τα δεδομένα της έρευνας αποτυπώνουν μια αγορά που βρίσκεται σε φάση μετάβασης, με την εκπαίδευση και την εξοικείωση να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.
Συγκεκριμένα, με βάση τις απαντήσεις των εμπόρων αποδεικνύονται τα εξής:
- Ευρεία χρήση των ψηφιακών εργαλείων (52%): Περισσότεροι από ένας στους δύο επαγγελματίες έχουν ήδη εντάξει τα ψηφιακά πορτοφόλια (Gov.gr Wallet και Kids Wallet) στη διαδικασία πώλησης προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.
- Θετική αποτίμηση χρηστικότητας (73%): Σχεδόν τρεις στους τέσσερις λιανοπωλητές κρίνουν τα εργαλεία αυτά ως αρκετά έως πολύ χρήσιμα για την καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων τους.
- Αποτελεσματική καθοδήγηση (84%): Το 84% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη ή σε μεγάλο βαθμό ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη για τις νέες διαδικασίες.
- Αναγνώριση κοινωνικού αποτυπώματος (58%): Πάνω από τους μισούς επαγγελματίες εκτιμούν ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο και το Ψηφιακό Μητρώο συμβάλλουν ουσιαστικά ή σε σημαντικό βαθμό στην προστασία των ανηλίκων.
«Στόχος να περάσουμε από το 1 στους 2, στο 100%»
Την ανάγκη να μετατραπεί η αποδοχή του μέτρου σε καθολική καθημερινή εφαρμογή υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, κ. Νίκος Νικηφορίδης, επισημαίνοντας:
«Η μεγαλύτερη αξία αυτής της έρευνας είναι ότι μας επιτρέπει να ακούσουμε την ίδια την αγορά. Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου δεν εξαρτάται μόνο από τη νομοθεσία, αλλά από το κατά πόσο οι άνθρωποι της λιανικής διαθέτουν την ενημέρωση, τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται για να το εφαρμόσουν στην πράξη.
Η αποτύπωση της εικόνας της αγοράς μάς προσφέρει πολύτιμα δεδομένα, τα οποία θα αξιοποιήσουμε για να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας. Αποτελεί προσωπική και εταιρική μας δέσμευση να εργαστούμε συστηματικά ώστε να περάσουμε από το 1 στους 2 στο 100% της εφαρμογής, συνεχίζοντας να επενδύουμε στην ενημέρωση, στη συνεργασία και στην ενίσχυση μιας υπεύθυνης κουλτούρας επιβεβαίωσης ηλικίας».
Οι προτεραιότητες της αγοράς και ο δημόσιος διάλογος
Ως προς τα επόμενα βήματα, οι ίδιοι οι επαγγελματίες της λιανικής θέτουν ως άμεσες προτεραιότητες την ενίσχυση της επικοινωνίας από την πλευρά των θεσμών, καθώς και την περαιτέρω τεχνολογική βελτιστοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, ώστε η διαδικασία επαλήθευσης να γίνεται ακόμη πιο άμεσα και απρόσκοπτα κατά τη συναλλαγή.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία μεταφέρεται και στο πεδίο του δημόσιου διαλόγου με τη διοργάνωση ειδικού θεματικού πάνελ με τίτλο «Στην προστασία των ανηλίκων είμαστε Μαζί», την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου (18:00).
Στη συζήτηση συμμετέχουν ο κ. Πάνος Βραχνός, Διευθυντής Εμπειρίας, Εξυπηρέτησης Καταναλωτή και E-Commerce της Imperial Brands Hellas, και η κ. Μαρία (Μελίνα) Δερμεντζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κεντρικής Μακεδονίας, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Έφης Αλεβίζου.
Πηγή: iatropedia.gr