Πώληση καπνού σε ανήλικους: 3 στους 4 εμπόρους θεωρούν χρήσιμο το Kids Wallet αλλά μόνο οι μισοί εφαρμόζουν τον έλεγχο

«Κενό» ανάμεσα στη θετική αποδοχή των μέτρων για την πώληση καπνού σε ανήλικους και την πρακτική εφαρμογή τους αποδεικνύουν τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας σε επαγγελματίες της λιανικής για τα ψηφιακά εργαλεία επιβεβαίωσης ηλικίας μέσω Kids Wallet.

Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των 7.584 επαγγελματιών της λιανικής που συμμετείχαν στην έρευνα για την πώληση καπνού σε ανήλικους, αναγνωρίζει την ανάγκη και τη χρησιμότητα των ψηφιακών ελέγχων, (μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet και Kids Wallet) για την αποτροπή της πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα νικοτίνης, η καθημερινή πρακτική στο ταμείο δεν ακολουθεί.

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Σύμφωνα με τα τελικά ευρήματα της πρώτης πανελλαδικής έρευνας που εκπόνησε και δημοσιοποίησε η Imperial Brands Hellas, περισσότεροι από τους μισούς λιανοπωλητές (52%) χρησιμοποιούν σήμερα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία επιβεβαίωσης ηλικίας (Gov.gr Wallet και Kids Wallet) κατά την πώληση προϊόντων 18+, την ώρα που σχεδόν τρεις στους τέσσερις (73%) τα αξιολογούν ως αρκετά ή πολύ χρήσιμα.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από τις 28 Μαΐου έως τις 22 Ιουλίου 2026 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 7.584 επαγγελματιών σε ολόκληρη τη χώρα, αποτελεί τη δεύτερη φάση της εκστρατείας «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί».

Είχε προηγηθεί εκτεταμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και επιτόπιων επισκέψεων σε περισσότερα από 20.000 σημεία λιανικής πώλησης πανελλαδικά, με στόχο την εξοικείωση των εμπόρων με το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου και τις νέες υποχρεώσεις επιβεβαίωσης ηλικίας.

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Kids Wallet: Υψηλή ενημέρωση, σταδιακή προσαρμογή

Τα δεδομένα της έρευνας αποτυπώνουν μια αγορά που βρίσκεται σε φάση μετάβασης, με την εκπαίδευση και την εξοικείωση να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Συγκεκριμένα, με βάση τις απαντήσεις των εμπόρων αποδεικνύονται τα εξής: