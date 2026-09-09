Πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής: 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης, θα χαιρόμαστε που η βενζίνη θα είναι στα 2€

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την τιμή της βενζίνης καθώς λόγω της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή η τιμή του πετρελαίου μπρεντ αγγίζει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Θα φτάσουν στιγμές μέσα στον χειμώνα που θα λέμε η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ, να πάμε να βάλουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio το πρωί της Τετάρτης (9.9.26).

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«Δεν είναι σύνηθες ούτε και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της Κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν, έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Όλο αυτό δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς, το πετρέλαιο τύπου μπρεντ να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα και τη μακροχρόνια εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Δυστυχώς οι τιμές είναι σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν την ανηφόρα»,

Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμησή του ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό απ’ ότι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο.

Επισήμανε πως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, «εάν υπάρξει παρέμβαση δυναμική από την κυβέρνηση. Γι’ αυτό κάνει εκκίνηση στις 15 Οκτωβρίου, γιατί τότε μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η κυβέρνηση και δεν ξέρω πόσο περισσότερο μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τα τζάκια».

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής «ένας λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά στα ενεργειακά προϊόντα είναι το φυσικό αέριο. Διότι είναι άμεσα διασυνδεδεμένο με τις πολιτικές για καθαρότερο περιβάλλον και οδήγησαν στο να απομονώσουμε όλες τις άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας, οι οποίες ήταν ρυπογόνες για το περιβάλλον και να εξαρτόμαστε αποκλειστικά από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι η ναυαρχίδα των αρνητικών εξελίξεων στις τιμές σε όλα τα προϊόντα, στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο ρεύμα και στο ξύλο».