Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 76χρονος οδηγός – Σε σοβαρή κατάσταση η σύζυγός του

Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (18.09.2025) στο Ρέθυμνο όταν αυτοκίνητο έχασε την πορεία του.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ο 76χρονος οδηγός αλλά και η σύζυγός του. Στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε δρόμο στα Απλαδιανά του δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο ηλικιωμένος ενώ η γυναίκα βαριά τραυματισμένη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε το ζευγάρι το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί, ο 76χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η συνοδηγός έκανε χειρουργείο και πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.