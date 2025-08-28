Ρικάρντο Ντα Κόστα: Το νοσοκομείο Σαντορίνης διαψεύδει τη σύζυγό του για «λάθος διάγνωση» – «Επιτυχημένα και τα 2 χειρουργεία»

Την δική της εικόνα τόσο για τη νοσηλεία όσο και για τα χειρουργεία που έκανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ρικάρντο Ντα Κόστα, έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση του νοσοκομείου Σαντορίνης, παίρνοντας διαφορετική θέση από αυτή της συζύγου του, Ορέλια Αργυριάδου.

Ο Ρικάρντο Ντα Κόστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης με πόνο στο στομάχι. Μετά από 2 χειρουργεία, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μεταφορά του στο αεροδρόμιο για να γίνει αεροδιακομιδή. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ωστόσο έπαθε ανακοπή καρδιάς και ξεψύχησε.

Η σύζυγός του, μιλώντας στο STAR κατήγγειλε το νοσοκομείο της Σαντορίνης για λάθος ιατρική γνωμάτευση που οδήγησε τον ποδοσφαιριστή στον θάνατο. Το νοσοκομείο από την άλλη, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως όλα τα χειρουργεία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αν και στη συνέχεια ο ασθενής είχε χαμηλό οξυγόνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ποδοσφαιριστής διαγνώσθηκε με οξεία κοιλία (σ.σ. είναι επείγον κοιλιακό επεισόδιο που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και στενή παρακολούθηση). Υποβλήθηκε στις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και οι γιατροί αποφάσισαν ότι πρέπει να χειρουργηθεί επειγόντως.

Στη διάρκεια της επέμβασης βρήκαν μικρή ποσότητα από πύον οπισθοδωδεκαδακτυλικώς (σ.σ. το δωδεκαδάκτυλο είναι το πρώτο τμήμα του λεπτού εντέρου, που ενώνεται με το στομάχι). Δεν υπήρχαν άλλα χειρουργικά ευρήματα.

Οι γιατροί τοποθέτησαν σωλήνα παροχέτευσης στον 42χρονο και εξήλθε του χειρουργείου. Μέχρι και την δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα, η κατάστασή του ήταν σταθερή. Την τρίτη ημέρα, όμως, παρουσίασε συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού και οδηγήθηκε πάλι στο χειρουργείο.

Ο αποφρακτικός ειλεός είναι η πλήρης ή μερική απόφραξη του λεπτού ή του παχέος εντέρου. Εμποδίζει την προώθηση του περιεχομένου του εντέρου διαμέσου του εντέρου. Αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές.

Το Νοσοκομείο της Σαντορίνης συνεχίζει την ανακοίνωσή του λέγοντας ότι η δεύτερη επέμβαση στον ποδοσφαιριστή, ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ωστόσο παρουσίαζε υποξυγοναιμία (σ.σ. μειωμένο οξυγόνο).

Γι’ αυτό τον λόγο κάλεσαν επείγουσα αεροδιακομιδή και τον μετέφεραν στο αεροδρόμιο. Εκεί, ο αναισθησιολόγος του Νοσοκομείου της Σαντορίνης τον παρέδωσε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Λίγο αργότερα και πριν ολοκληρωθεί η επιβίβασή του στο αεροπλάνο, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

«Εάν είχε γίνει σωστή εκτίμηση, θα είχαν βρει το μείζον θέμα εξ αρχής»

Η Ελληνίδα σύζυγος του Ρικάρντο Ντα Κόστα, Ορέλια Αργυριάδου, είχε καταγγείλει σύμφωνα ότι η πρώτη επέμβαση έγινε για διάτρηση στομάχου. Η δεύτερη είπε ότι έγινε για συμφύσεις εντέρου. Όταν ολοκληρώθηκε, δε, το δεύτερο χειρουργείο οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι είχε πάθει απόφραξη του εντέρου και ταυτοχρόνως σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα.

Της είπαν ακόμα ότι είχε εισρόφηση πνευμόνων και γι’ αυτό έπρεπε να μεταφερθεί στο Σωτηρία. Αυτό όμως δεν συνέβη, αφού έπαθε ανακοπή και πέθανε.

«Δεν έγινε σωστή εκτίμηση», είχε δηλώσει η κυρία Αργυριάδου. «Εάν είχε γίνει, θα είχαν βρει το μείζον θέμα εξ αρχής και δεν θα είχε χρειασθεί δεύτερο χειρουργείο. Δεν την είδαν εξ αρχής (την σκωληκοειδίτιδα). Η σκωληκοειδίτιδα δεν βγαίνει από τη μία μέρα στην άλλη με περιτονίτιδα. Ο πιο άπειρος άνθρωπος το γνωρίζει αυτό. Είναι όλα λάθος από την αρχή».

Πληροφορίες από iatropedia.gr