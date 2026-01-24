Ελλάδα

Ρόδος: 49χρονος πατέρας κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές και ηλεκτρονικά μηνύματα που του προκάλεσαν φόβο για τη ζωή του

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 15χρονος φέρεται να απείλησε τον 49χρονο πατέρα του μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσω μηνυμάτων στο Viber
Πηγή φωτό: iStock

Η εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας δεν περιορίζεται μόνο στα περιστατικά σωματικής σύγκρουσης. Στη Ρόδο, νέα καταγγελία στην αστυνομία δείχνει πως οι απειλές και ο εκφοβισμός μπορούν να εξελιχθούν σε ψηφιακό περιβάλλον, με τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα κι εφαρμογές επικοινωνίας να μετατρέπονται σε εργαλείο πίεσης και ψυχολογικής έντασης μέσα στην ίδια οικογένεια.

Το περιστατικό στη Ρόδο καταγράφεται ως υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και βρίσκεται ήδη στο στάδιο της έρευνας από την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, στις 22 Ιανουαρίου ένας 49χρονος πατέρας προσήλθε στη Γραμματεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου. Εκεί υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 15χρονου γιου του, για παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς αφορά καταγγελία από γονέα εναντίον ανηλίκου τέκνου, γεγονός που αναδεικνύει μία λιγότερο ορατή πλευρά της ενδοοικογενειακής βίας, όπου οι σχέσεις ισχύος και φόβου δεν ακολουθούν πάντοτε τη συνηθισμένη κατεύθυνση και οι ρόλοι του θύματος και του δράστη μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά από ό,τι σε κλασικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 22 Ιανουαρίου στις 14:48 ο 15χρονος φέρεται να απείλησε τον 49χρονο πατέρα του μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσω μηνυμάτων στην εφαρμογή Viber.

Επιπλέον, ο γονέας ανέφερε ότι απειλητικά μηνύματα μεταφέρθηκαν και μέσω της ετεροθαλούς αδερφής του γιου του, η οποία λειτούργησε ως ενδιάμεσο πρόσωπο, μεταβιβάζοντας διατυπώσεις που αξιολογήθηκαν από τον πατέρα ως εκφοβιστικές.

