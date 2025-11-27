Ρόδος: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα – «Ήρωας και αθάνατος»

Με μία νέα μαντινάδα αποχαιρετά τον 19χρονο Ραφαήλ ο πατέρας του, μετά το σοκαριστικό δυστύχημα με την χειροβομβίδα που είχε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, στην Αφάντου στη Ρόδο.

Ο πατέρας που ακόμη δεν μπορεί να «σηκώσει» το γεγονός ότι έχασε το παιδί του τόσο τραγικά και σε τόνο νεαρή ηλικία, όταν εξερράγη η χειροβομβίδα στη Ρόδο, ανέβασε στο Facebook 2 συγκινητικά λόγια λέγοντας πως ο γιος του έκλεισε τα μάτια του σαν ήρωας.

Την ίδια στιγμή, ο 39χρονος επιλοχίας που επίσης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου. Οι γιατροί εκτιμούν πως θα ξεφύγει τον κίνδυνο αν και ήδη έχει γίνει ακρωτηριασμός στο ένα του χέρι.

«Ελλάδα πένθος φόρεσε γιατί ο Ραφαήλ σου στα χώματά σου έσβησε»

Η ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου:

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

από μια χειροβομβίδα,

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο Ραφαήλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι… καλό ταξίδι γιε μου.

Έκλεψα την μαντινάδα από ένα φίλο τον Νίκο Θεοδωράκη. Σας ευχαριστούμε όλους για την συμπαράσταση».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας που επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου, κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις θα διαρκέσει από 26/11/2025 έως και 28/11/2025.

Την Παρασκευή η κηδεία του Ραφαήλ

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης του Σώματος Υλικού Πολέμου με την ειδικότητα του πυροτεχνουργού, είχε αποφοιτήσει από το σχετικό σχολείο και μετατέθηκε στη Ρόδο περίπου πριν από μία εβδομάδα.

«Φως» στα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα αναμένεται να ρίξει η κατάθεση του 39χρονου πυροτεχνουργού, όταν βγει από το νοσοκομείο αλλά και οι καταθέσεις των στρατιωτικών που ήταν παρόντες στο πεδίο βολής Αφάντου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έκρηξη της χειροβομβίδας έγινε κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου που κάνουν οι πυροτεχνουργοί για την καλή λειτουργία των πυρομαχικών.

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης και ο 39χρονος επιλοχίας έκαναν ως πυροτεχνουργοί τον έλεγχο των χειροβομβίδων πριν αυτές μοιραστούν στους εκπαιδευόμενους. Το μοιραίο συνέβη όταν οι δύο στρατιωτικοί είχαν στα χέρια τους χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Ραφαήλ στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Κρήτης, από όπου είναι και η καταγωγή του.