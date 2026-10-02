Ρόδος: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό – Τη χτύπησε ενώ περπατούσε με τον σύζυγό της

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο όταν χτυπήθηκε από κεραυνό κοντά στη Λίνδο στις 14:45 το μεσημέρι της Παρασκευής (2.10.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 58χρονη, που βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της στην περιοχή «Λοθιάρικα» στη Λάρδο της Ρόδου, χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα του Γενναδίου.