Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάσωση 104 μεταναστών

Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, πραγματοποίησε το Λιμενικό Σώμα στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφηκε η προσπάθεια των στελεχών του Λιμενικού Σώματος να διασώσουν 104 μετανάστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος 17 ν.μ. ΝΑ της Ρόδου.

Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 29.08.2025 και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Το σκάφος εντοπίστηκε από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης δύο παραπλέοντα πλοία.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ρόδου, ώστε να ακολουθηθούν στη συνέχεια όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, καταγραφής, τακτοποίησης και μεταφοράς τους σε οργανωμένο κέντρο υποδοχής.