Ελλάδα

Καιρός αύριο: Άνεμοι 5 μποφόρ στην Αττική, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη χώρα – Πού θα βρέξει

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ
Ισχυροί θαλάσσιοι άνεμοι
Ισχυροί θαλάσσιοι άνεμοι / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Πολύ ζεστός θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 39 βαθμούς Κελσίου. Εξασθενούν οι άνεμοι.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

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