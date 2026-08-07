Ελλάδα

Μαγνησία: Φορτηγό «ισοπέδωσε» την είσοδο πολυκατοικίας στα Κανάλια

Φαίνεται πως λύθηκε το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το βαρύ φορτηγό να κυλήσει ανεξέλεγκτα στον δρόμο
Φορτηγό ισοπέδωσε την πρόσοψη πολυκατοικίας στη Μαγνησία
Εικόνα καταστροφής στην πρόσοψη της πολυκατοικίας / πηγή φωτογραφίας thenewspaper.gr
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Λίγο έλειψε να σημειωθεί μία ανείπωτη τραγωδία στα Κανάλια Μαγνησίας το απόγευμα της Παρασκευής (07.08.2026). Φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στον κεντρικό δρόμο του χωριού άρχισε ξαφνικά να κινείται μόνο του, χωρίς να βρίσκεται οδηγός στο εσωτερικό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thenewspaper.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής συνθήκες – φαίνεται πως λύθηκε το χειρόφρενο του οχήματος, με αποτέλεσμα το βαρύ φορτηγό να κυλήσει ανεξέλεγκτα στον δρόμο, σκορπίζοντας τον τρόμο στα Κανάλια Μαγνησίας.

Στην πορεία του προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε στύλο της ΔΕΗ, τον οποίο κυριολεκτικά έκοψε, ενώ στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε πολυκατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι έτρεξαν έντρομοι στο σημείο, αδυνατώντας να πιστέψουν όσα είχαν συμβεί.

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