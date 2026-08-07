Ελλάδα

Εξαφάνιση 15χρονου στην Αθήνα: Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ήμερα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε
Εξαφάνιση 15χρονου στην Αθήνα
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Συναγερμός στην Αθήνα για την εξαφάνιση του Μαμντούχ (ον.) Άνταμ (επ.), 15 ετών, σουδανικής καταγωγής. Σχετική ανακοίνωση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» το απόγευμα της Παρασκευής (07.08.2026).

Για την εξαφάνιση του ανήλικου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι τα ίχνη του 15χρονου Μαμντούχ (ον.) Άνταμ (επ.), αγνοούνται από τις 4 Αυγούστου στις 18:30 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Αθήνας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 7 Αυγούστου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μαμντούχ (ον.) Άνταμ (επ.) έχει ύψος 1,69 μ. και βάρος 65 κιλά. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ήμερα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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