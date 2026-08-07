Φωτιές: «Red Code» το Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία – Πολύ υψηλός κίνδυνος και στην Αττική

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η χώρα για τις φωτιές, καθώς η Πολιτική Προστασία προβλέπει για το Σάββατο (08.08.2026) πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, στην Κρήτη και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Για τον λόγο αυτό οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Οι φωτιές παραμένουν στο επίκεντρο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, με την Πολιτική Προστασία να διατηρεί παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης και την Αττική, λόγω της σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου του 2026.

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Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και για τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Πολιτική Προστασία: Τι σημαίνει το «Red Code»

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» προβλέπει πλήρη ενεργοποίηση του μηχανισμού, με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων.

Στόχος είναι η αυξημένη ετοιμότητα τόσο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών όσο και για τη διαχείριση των συνεπειών τους.

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Στο πλαίσιο αυτό, Δήμοι και Περιφέρειες στις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Αυξημένες περιπολίες και μερική επιφυλακή

Το Πυροσβεστικό Σώμα θέτει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, με αυξημένες περιπολίες εναέριας επιτήρησης και ενισχυμένες περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Παράλληλα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες τίθεται σε μερική επιφυλακή για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.

Φωτιές: Προληπτικές απαγορεύσεις

Για τις περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο τίθεται επίσης σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Έκκληση της Πυροσβεστικής προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές και ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.