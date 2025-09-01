Σαντορίνη: Ο αστυνομικός που έσωσε με ΚΑΡΠΑ τον ηλικιωμένο: «Ο χρόνος εκείνη την στιγμή σταματάει»

Τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε ο αστυνομικός, Σάκης Καμπούρης, περιγράφει μέσα από την δικιά του ματιά. Εκείνος έκανε επί 20 λεπτά ΚΑΡΠΑ σε έναν ηλικιωμένο που έχασε τις αισθήσεις του στην Σαντορίνη το περασμένο Σάββατο (30/8/2025) και έγινε ο ήρωας των ημερών.

Ο αστυνομικός που έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και τον τελευταίο καιρό είχε πάει στην Σαντορίνη για να ενισχύσει τις δυνάμεις, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο MEGA για την γενναία του πράξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε στο MEGA: «Υπηρετώ στην Άμεση Δράση στην Θεσσαλονίκη στην ομάδα Ζ. είμαι αποσπασμένος στο νησί στη Σαντορίνη, για τις καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού. Όπως ξέρετε το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη ανάγκη και πρόβλημα στα τουριστικά μας νησιά οπότε ερχόμαστε να τα ενισχύσουμε».

«Ο χρόνος εκείνη την στιγμή σταματάει γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνεις κάτι και να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Φυσικά και ήρθε ασθενοφόρο, υπάρχουν ελλείψεις αλλά τα παιδιά του ΕΚΑΒ κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Είναι φυσικό να υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο άνθρωπος επανήλθε όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο».

Επισήμανε μάλιστα ότι «Η προσπάθεια η δική μου και ενός ιδιώτη γιατρού που προσήλθε στο σημείο ήταν να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε στην ζωή τον άνθρωπο και να μην τον «χάσουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως διηγήθηκε αναλυτικά στον ΣΚΑΙ: «Πολίτης κάλεσε τον αξιωματικό υπηρεσίας της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Θήρας και ενημέρωσε πως κάποιος συνάνθρωπός μας βρισκόταν στο οδόστρωμα, έξω από το όχημά του. Έσπευσα με το δίκυκλό μου στο σημείο όπου βρήκα τον άνθρωπο χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς αναπνοή. Χρησιμοποίησα τις γνώσεις μου από την εκπαίδευσή μας στην Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών και ξεκίνησα να του κάνω ΚΑΡΠΑ».

«Δεν έδωσε κανένα σημάδι ζωής. Όταν προσήλθε ο σταθμός του ΕΚΑΒ, χρησιμοποιήσαμε και τον απινιδωτή που είχανε. Πάλι δεν είχαμε καμία ένδειξη. Ευτυχώς επανήλθε στο νοσοκομείο, με τη χορήγηση φαρμάκων. Tότε χαρήκαμε φυσικά όλοι και πήγαν όλα καλά», συνέχισε.

«Ο κύριος είναι 74 ετών, έχει επανέλθει η λειτουργία του και βρίσκεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκε για να συνεχίσει και αυτός τον αγώνα του για να επανέλθει στην οικογένειά του», κατέληξε.