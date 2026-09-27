Υπόθεση Μαζωνάκη: «Έπεσα από τα σύννεφα, είχα δεδομένο ότι η 56χρονη είναι γυναικολόγος – Δεν φαντάζεσαι ότι το ιατρείο δεν είναι νόμιμο» λέει ο υπνοθερπαευτής

Εδώ και 18 μέρες το πανελλήνιο παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σε μία υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα. Στο κάδρο των αρχών βρίσκονται οι δύο γιατροί που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, με τις καταθέσεις εργαζόμενων της μοιραίας κλινικής στο Κολωνάκι να τους «καίνε», και τον υπνοθεραπευτή να «σπάει» τη σιωπή του για το τι συνέβη στον τραγουδιστή. Και όλα αυτά εν αναμονή της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων.

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, ο άνθρωπος που συνεργαζόταν χρόνια με την 56χρονη γιατρό και που είχε προγραμματίσει ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη την 9η Σεπτεμβρίου, λίγο πριν «σβήσει». Ο υπνωτιστής, που δεν κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση, κατέθεσε τα όσα γνώριζε στις αρχές, καθώς ήταν εκείνος που έλαβε την φωτογραφία με τον τραγουδιστή στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης, την οποία τράβηξε και του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός.

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Ο Νάσος Κομιανός, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε την δική του εκδοχή για το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση, εξήγησε τι εννοούσε στα μηνύματα που έστειλε στην 56χρονη γιατρό. «Σε πήρα στο λαιμό μου» και «θα τον συγυρίσω» είναι δύο από τα sms που ο υπνοθερπαευτής κλήθηκε να εξηγήσει, καθώς όπως ο ίδιος είπε παρεξηγήθηκαν.

«Έστειλε (ο Μαζωνάκης) ένα μήνυμα SMS στην γιατρό Τρίτη το πρωί ότι “τι είναι αυτό το πράγμα που θα κάνω, που θα πληρώσω 3 χιλιάδες ή 6 χιλιάδες”, γιατί στην ουσία είναι δύο δόσεις. Κάνεις μια απόσταση 72 ωρών. Εγώ πληρώθηκα από τον όμιλο και μάλιστα ρώτησα. Μου έδωσαν 200 ευρώ και ρώτησα πού να κόψω τιμολόγιο. Στείλτε μου τα στοιχεία που θα κόψω το τιμολόγιο για να σας το στείλω. Υπέθεσα λοιπόν εγώ. Μάλλον πληρώνει ο όμιλος για όλα αυτά και μπορεί ο όμιλος να έχει αντίρρηση για τα 6 χιλιάρικα.

Το μήνυμα “θα τον στριμώξω“. Πρακτικά το ίδιο είναι με το να έλεγα ότι θα το τακτοποιήσω. Αν έλεγα “θα το τακτοποιήσω“, αν έλεγα “θα τον συζητήσω”, πάλι θα είχε παρεξηγηθεί. Για την φωτογραφία που έλαβα, εκείνη την ώρα θα έκοβα το χέρι μου ότι ο Μαζωνάκης κοιμάται. Άμα τη δείτε τη φωτογραφία είναι κατακόκκινος ο άνθρωπος. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ημιθανής. Εδώ είναι η φωτογραφία στη διάθεση των αρχών. Αν μου ζητηθεί, την έχω να τη δούνε γιατροί, να την εξετάσουν, να πούνε τη γνώμη τους. Εγώ νόμιζα εκείνη την ώρα ότι είναι κοιμάται ο άνθρωπος, ότι είναι καλά η διαδικασία. Αυτή τη φωτογραφία κακώς την έστειλε, έχω πέσει από τα σύννεφα».

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Για το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου», ο υπνοθεραπευτής, εξήγησε: «Εγώ είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος. Και μετά της λέω: “Σε πήρα στο λαιμό μου”. Η λογική ποια είναι; Ο Γιώργος όταν έφυγα από το μαγαζί, μου έσφιξε το χέρι και μου λέει: “Νάσο, βοήθησέ με, βοήθα με. Σε παρακαλώ“. Με κοίταξε στα μάτια και τα μάτια του μάλιστα ήταν και πεντακάθαρα. Ήταν ωραία μάτια, καθαρά. Του είπα: “Θα κάνω ό,τι μπορώ“. Και το “σε πήρα στο λαιμό μου” σημαίνει ότι εφόσον έσκασε ένας θάνατος εκεί και όχι απλά μια υπόταση, την οποία θα διορθωνόταν με εύκολο τρόπο, γιατί έτσι αν είχε διορθωθεί η υπόταση, δε θα έφτανε μακριά αυτή η πληροφορία. Όμως εδώ ο θάνατος δεν κρύβεται και, το “σε πήρα στο λαιμό μου” τον οφείλεται σε αυτό το συμβάν».

Στη συνέχεια αναφορικά με το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο Νάσος Κομιανός ανέφερε: «Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πίνουν νερό στο όνομά τους; Πόσοι ασθενείς του; Έχει άλλη πελατεία ο 58χρονος και άλλη πελατεία η 56χρονη και έχουν φαν σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια ακούω τώρα από τα διάφορα ότι υπήρχαν και πάρα πολύ δυσαρεστημένοι που αισθάνθηκαν εξαπατημένοι κτλ.

Αλλά θα έκοβα το χέρι μου ότι γιατρός είναι η γυναικολόγος μαιευτήρας. Το θεωρούσα δεδομένο, νομίζω και η κάρτα της το έγραφε. Αλλά παθολογική πράξη, δηλαδή ένας παθολόγος δεν υπήρχε μέσα στο ιατρείο αυτό. Άλλα πράγματα γινόντουσαν. Βιοσυντονισμοί, καθαρισμοί του εντέρου, είχαν κάτι συσκευές που φωτογράφιζαν και απεικόνιζαν την αύρα. Γενικώς ό,τι είναι της μοδός και στο new age ας πούμε περιβάλλον. Όταν εσύ βλέπεις εκεί το μέγα επιχειρηματία, λες “είμαι σε καλό μέρος”. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι εδώ δεν είναι νόμιμο το έργο».

Τέλος, ο υπνοθεραπευτής μιλώντας στο Mega, ξέσπασε για την προσοχή που έχει λάβει τις τελευταίες μέρες, καθώς όπως είπε πολλοί τον θεωρολυν κατηγορούμενο στην υπόθεση Μαζωνάκη: «Δεν μπορεί να με διασύρουν δημόσια με ψευδή χαλκεύματα. Εγώ είμαι 62 χρονών, δεν έχω δει δημόσιο πρόσωπο να διασύρεται σε τέτοιο βάθος και τέτοιο βαθμό. Δεν μπορείς λοιπόν έναν άνθρωπο να τον αποδομήσεις. Όποιος θέλει η αλήθεια μου είναι εκεί. Είναι τοποθετημένη στα άρθρα μου, στα έργα μου, στα βιβλία μου και στη ζωή μου. Και ναι, έχω κάνει πολλά επαγγέλματα. Έγινα μπογιατζής. Κακό είναι;

Ποτέ, ούτε ρούχα πούλαγα στην Κέρκυρα ακριβά, ούτε φωτογράφος ήμουν. Αν μου δώστε μια φωτογραφική μηχανή, θα βγει κουνημένη. Έχω πάρκινσον συνέχεια. Πάει έτσι το χέρι μου. Δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφία. Δεν μπορεί να λένε πράγματα που δεν ισχύουν για μένα. Με είπαν, λένε δημοσιεύματα κτηνίατρο. Ότι φέραν το σκυλί τους σε μένα να το κάνω καλά. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Βγείτε στο δρόμο και ρωτήστε ποιος είναι ο Κομιανός. Δεν μπορείτε να με λασπώνετε με αυτόν τον τρόπο. Και δεν ξέρω αν αυτή η ζημιά που έγινε στο πρόσωπό μου θα επανορθωθεί ποτέ».