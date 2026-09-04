Φωτιά στην Ανάβυσσο – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο, στις 16.30 το απόγευμα της Παρασκευής (4/9/26) και αμέσως σήμανε συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά αρχικά ξέσπασε σε αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.

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Από αέρος, δίνουν μάχη με τη φωτιά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Σαρωνικού για να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής .