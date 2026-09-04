Οι «χρυσές» συμβουλές των παιδιάτρων για γερά και δυνατά παιδιά όλη τη σχολική χρονιά

Σε λίγες μόλις ημέρες το κουδούνι θα χτυπήσει ξανά και οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία για μία ακόμα χρονιά γεμάτη γνώσεις, υποχρεώσεις και νέες εμπειρίες. Προκειμένου τα παιδιά να παραμείνουν γερά και δυνατά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων επισημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να δώσουν έμφαση στην υγεία τους.

Υπάρχουν μάλιστα μερικές «χρυσές» συμβουλές που όσο πιο πιστά τις ακολουθήσουν οι γονείς τόσο λιγότερο θα βλέπουν τα μικρά τους να αρρωσταίνουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς το σχολείο, οι εξωσχολικές δραστηριότητες και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις μπορούν εύκολα να εξαντλήσουν τα παιδιά.

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Ομαλή μετάβαση στον ύπνο

Με μικρές αλλαγές στη ρουτίνα του ύπνου μπορεί να υπάρξει ομαλή μετάβαση από τις καλοκαιρινές διακοπές και την ανεμελιά στις υποχρεώσεις του σχολείου και το πρωινό ξύπνημα.

«Ξεκινάμε από τώρα την επαναφορά της ώρας του ύπνου και του πρωινού ξυπνήματος. Μικρές αλλαγές κάθε μέρα είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμες από μια απότομη αλλαγή την τελευταία νύχτα πριν από το σχολείο. Το παιδί χρειάζεται ξανά σταθερό πρόγραμμα. Η ρουτίνα προσφέρει ασφάλεια και διευκολύνει τη μετάβαση από την ανεμελιά των διακοπών στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής», συμβουλεύουν οι ειδικοί μέσα από ανακοίνωσή τους.

Όρια στις οθόνες

«Βάζουμε σταδιακά όρια στις οθόνες. Δύσκολο ναι, αλλά όχι ακατόρθωτο, αναφέρουν οι Παιδίατροι. Το τάμπλετ και το κινητό δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το ελεύθερο παιχνίδι», αναφέρεται ακόμα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

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Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι η άθληση, ο χρόνος με φίλους και την οικογένεια όπως επίσης και οι οργανωμένες δραστηριότητες μπορούν να συνυπάρχουν, αρκεί το πρόγραμμα να παραμένει ισορροπημένο, σημειώνουν.

Σημειώνεται ακόμα ότι η σωματική δραστηριότητα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία.

Έμφαση στο πρωινό και στη σωστή διατροφή

«Επαναφέρουμε ένα σταθερό πρόγραμμα γευμάτων», συμβουλεύουν ακόμα οι γιατροί, τονίζοντας παράλληλα: «Ο παιδίατρος είναι ο σύμμαχος του γονέα. Η τακτική παρακολούθηση επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση ζητημάτων που μπορεί να αφορούν στη σωματική, αναπτυξιακή ή ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Ιδιαίτερα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, συμπτώματα όπως επίμονη κόπωση, διαταραχές ύπνου και αλλαγές στη συμπεριφορά. Ο παιδίατρος βλέπει το παιδί ολιστικά και μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια να κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από ένα σύμπτωμα».

«1 στα 5 παιδιά σχολικής ηλικίας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης που δεν έχουν ακόμη ανιχνευθεί. Παράλληλα, ακόμη και ήπια προβλήματα ακοής μπορεί να επηρεάσουν τη σχολική απόδοση. Για τον λόγο αυτό, οι απαραίτητοι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ηλικία και τις ανάγκες κάθε παιδιού και με την καθοδήγηση του παιδιάτρου και των αρμόδιων επαγγελματιών υγείας», αναφέρει ακόμα στην ανακοίνωση.

Προσοχή στη σχολική τσάντα

Η νέα σχολική χρονιά μπορεί να αποτελέσει μια καλή αφορμή και για έναν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική τσάντα.

«Δεν πρέπει να επιβαρύνει το παιδί. Το 37% των παιδιών σχολικής ηλικίας αναφέρουν πόνους στην πλάτη. Η σχολική τσάντα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 15% του σωματικού βάρους του παιδιού, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζει σωστά και να περιέχει μόνο όσα είναι πραγματικά απαραίτητα. Η πρόληψη των μυοσκελετικών προβλημάτων ξεκινά από μικρές καθημερινές συνήθειες», συμβουλεύουν οι ειδικοί.